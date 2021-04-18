Чехия "разумно подозревает" спецслужбы РФ в причастности к взрыву склада боеприпасов

Накануне разразился дипломатический скандал между Чехией и Россией. Уже заявлено о высылке 18 российских дипломатов в течение 48 часов – они должны покинуть страну к вечеру понедельника. Премьер Андрей Бабиш объявил, что у чешских сил безопасности есть разумные основания подозревать, что сотрудники российских спецслужб могли быть причастны к разрушительному взрыву комплекса боеприпасов в Врбетице в Злинском районе в 2014 году.

Все высылаемые дипломаты, как утверждается, так или иначе имеют отношение к российским спецслужбам. К чему еще может привести нынешний скандал и какова реакция на это чешских политиков – об этом ниже.

Если опереться на аналитическую справку РИА «Новости», количество высланных российских дипломатов из других стран за 4 месяца 2021 года приближается к 40. Такими темпами скоро нужно будет беспокоиться за компетентность лиц, представляющих Россию на внешнеполитическом Олимпе. И, как представляется, целых 18 дипломатов для такой маленькой страны, как Чехия, – это беспрецедентное количество. В чем же дело?

В 2014 году в Влаховице-Врбетицах в Злинском районе восточной Чехии прогремели взрывы на складах боеприпасов. Погибли два человека. Тысячи людей вынуждены были временно эвакуироваться. Взорвалось 10 000 кг боеприпасов, в том числе и ракеты средней дальности.

Обследование места взрыва // Фото: стоп-кадр с YouTube-канала tvarmycz

Как утверждает чешское издание Irohlas, получателем вооружений, которые не числились на балансе Минобороны Чехии, была болгарская компания Emсо. Ее владельцем был Емельян Гебрев – официальный торговец оружием, которого позже отравили, предположительно ядом из семейства «Новичок».

Самое занимательное, что одновременно с сообщением о высылке дипломатов появилась информация из полиции о розыске небезызвестных Мишкина и Чепиги. Предполагаемые сотрудники ГРУ прибыли в Прагу, сообщает издание Novinky, за пару дней до трагедии. Следующая информация довольно противоречива.

Их официально заявленной целью якобы было именно посещение склада в Врбетице. Для этого необходимо было уведомить власти электронным письмом и предоставить копии паспортов.

Фото: Metroplitan Police / Global Look Press

Сделано это было предположительно с электронной почты Национальной гвардии Таджикистана, утверждает BBC. Ими были предоставлены копии паспортов, выданных другим лицам – Руслану Табарову из Таджикистана и Николаю Попа из Молдовы.

По утверждению полиции, подложенное взрывное устройство сработало раньше, чем было запланировано. А сами исполнители отметились на видеокамерах.

Пока это только просочившаяся информация. Вместе с тем премьер-министр Чехии, самый влиятельный политик в соответствии с местным разделением властей Андрей Бабиш запросил доклад спецслужб и заявил о готовности предать его публичной огласке в несекретной части. Президент Чехии Милош Земан (номинальный глава государства с более внешнеполитическими функциями) через своего помощника взял недельную паузу, удостоившись ехидного «Не слишком ли рано?».

При этом политики разных толков уже высказались на эту тему. Например, директор Иностранного департамента Канцелярии президента Рудольф Йиндрак заявил о «самой серьезной ситуации за тридцать лет работы в дипломатии». Политик Ондржей Веселы уже назвал участие России во взрыве крупнейшим вмешательством иностранного государства в дела Чешской Республики со времен советской оккупации в 1968 году.

Глава Сената Милош Выстрчил назвал обвинения в агрессии и враждебности разумным подозрением в причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в Врбетице, сообщает издание iDnes.

Примечательно, что миролюбивее всех пока выступили коммунисты. Депутат парламента Лев Лузар заявил следующее: «У нас пока нет информации, никто ничего не знает. Все, что мы узнали, – это то, что есть разумные подозрения. Я не хочу, чтобы здесь развивались антироссийские настроения, у нас нет информации». Его слова также приводит издание iDnes.

Кроме того, различные политические силы пытаются выяснить, когда об этом стало известно высшим должностным лицам. Ведь прошло уже 6,5 лет, а заговорили об этом только накануне. Этот вопрос также будет поднят на завтрашнем заседании правительства, и ответ на него запросят в том числе у спецслужб.

А пока – два неприятных итога дипломатического скандала, о которых помимо прочих будет заявлено в ближайшее время. Вице-премьер, министр внутренних дел и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Хамачек не приедет в Россию на переговоры о закупке российской вакцины от Covid-19.

А российская государственная компания «Росатом», вероятно, не будет приглашена участвовать в тендере на достройку атомной электростанции в Дукованах. Другой вице-премьер Карел Гавличек указал на прямую связь между этими событиями: «Если информация подтвердится, я не могу представить, чтобы Росатом участвовал в тендере».

Россия все отрицает, а официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляет: «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

Олев Георгий