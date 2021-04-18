В Праге задержали хулиганов обливших кетчупом стены посольства России

О задержании пражской полицией семи человек, которые прошедшей ночью облили кетчупом стены, окружающие территорию посольства РФ в Чехии, рассказал официальный представитель местных правоохранительных органов Ян Данек, передает ТАСС.

Представитель правоохранительных органов рассказал, что «Полиция задержала семь граждан, которые в ночь на воскресенье облили стены посольства РФ кетчупом». Как он отмечает, против них заведено дело об административном правонарушении, обстоятельства выясняются.

Как рассказали подозреваемые, кетчуп символизирует кровь погибших при взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице. К взрыву, как считают власти Чехии могут быть причастны российские спецслужбы.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что есть основания полагать, что к сериям взрывов на складах боеприпасов в Врбетице причастны предполагаемые сотрудники ГУ Генштаба Минобороны Александр Петров и Руслана Боширов, сейчас они объявлены в розыск.

Он также объявил о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, из-за того, что по данным чешских властей, они являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ».