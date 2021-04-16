Российские эмигранты в Чехии провели акцию с фигурой "голого Путина" на унитазе

В Чехии рядом с посольством РФ в Праге прошла акция «Капутин», организованная российскими эмигрантами. Об этом пишет телеграм-канал Sota со ссылкой на активиста группы Артема Литвина.

На пикете была также представлена крупная фигура, напоминающая политика Владимира Путина, который в голом виде сидит на позолоченном унитазе с ершиком и туалетной бумагой, будто со скипетром и державой. Сбоку расположилась зеленая ёмкость с надписью «Novichok».

Постамент, на котором активист расположил фигуру, держит на себе табличку с надписью «Naked Killer». Сам активист стоит рядом с портретом оппозиционера Алексея Навального с надписью «Free Navalny».

«Возможно, ничто так точно не символизирует истинную природу нынешних российских правителей, как золотые унитазы и ершики во дворце главы государства, в котором у 13 процентов населения до сих пор нет в домах туалетов. Путин – голый король. Мы хотим показать это и поддержать всех свободомыслящих людей в России и других странах мира», — цитирует Литвина Sota.

Активисты требовали от России освобождения Алексея Навального и других политзаключенных, урегулирования украинского конфликта, а у местного правительства просили запретить импорт вакцины «Спутник V» и сохранять прозападную ориентацию.

Также Sota пишет, что в норвежском Осло четыре парламентария вышли на одиночные прикеты в поддержу Алексея Навального.