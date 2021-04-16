"Дальше – смирительная рубашка": Навального угрожают начать кормить принудительно

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный рассказал, что сотрудники колонии ИК-2 в Покрове сообщили ему о возможном принудительном кормлении, если он откажется возобновить прием пищи. Он сравнивает это со своим детством, когда в садике его тоже угрожали силой заставить съесть вареную куриную кожу, но и тогда он осознавал, что с ним не могут так поступить, и сейчас считает условия своего содержания под стражей незаконными.

«Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас», — пишет Навальный. Также он сообщает, что у него «сильно кружится голова», но он пока не утратил возможность ходить.

Навальный держит голодовку уже 17-й день подряд, употребляя исключительно воду. Политик требует, чтобы к нему допустили врача, что, как он считает, положено ему по закону.

Оппозиционер продолжает голодовку и говорит, что не только отстаивает таким образом свои права, но и борется с системой, которая делает «бесправными» сотни тысяч заключенных.