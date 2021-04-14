Цензоры покровской ИК вырезали из газеты для Навального текст про его голодовку

В блоге оппозиционера Алексея Навального сообщили о цензуре изданий, которые попадают приходят к нему в колонию. Если раньше политик не смог получить Коран, в котором «искали экстремизм», то теперь цензуре подверглась «Новая газета».

Речь идет о номере от 5 апреля, которая дошла по Навального только сегодня. На одном из разворотов отсутствовала половина полосы — ее вырезали.

Сотрудники объяснили это тем, что в конкретном тексте содержалась «пропаганда насилия». Но сторонники Навального нашли вырезанный текст. Им оказался материал филолога Гасана Гусейнова о ненавистниках Навального.

Во время поиска вырезанной из "Новой газеты" @novaya_gazeta статьи ощущался даже некоторый трепет: что же там за пропаганда насилия такая? А вот она. Это статья, которую цензоры ИК-2 посчитали неуместной: pic.twitter.com/j0adlsRGk4 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) April 14, 2021

Колумнист рассуждает в тексте о ненавистниках Навального и делит их на подгруппы. В заключении он рассуждает и о голодовке политика, которую он до сих пор держит. Автор предполагает, что, если Навальный умрет во время голодовки, то одна несведущая группа ненавистников останется наедине с той, которая ненавидит Навального за разоблачения.

«По закону периодические издания цензуре вообще не подлежат. За ними и так смотрит Роскомнадзор. Но как и в случае с Кораном, у администрации ИК-2, видимо, свои представления о том, что считать разрешенным, а что нет, и они не стесняются свои представления применять на деле», — говорится в блоге Навального.

Команда политика намерена подавать в суд на колонию из-за произошедшего и призывает редакцию «Новой газеты» присоединиться к иску.