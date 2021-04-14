Кадыров: Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран?

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Алексей Навальный своими требованиями выдать ему Коран в колонии преследует исключительно политические цели. О своем отношении к просьбе оппозиционера Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров назвал Навального «исламофобом», который выступает против строительства мечетей и называет средневековыми дикарями носящих хиджаб мусульманок. По его мнению, за требованиями оппозиционера стоит хитрый расчет, с тем чтобы заработать расположение мусульман.

«Этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе», — пояснил глава региона.

Он призвал сотрудников колонии не давать Навальному трогать Коран «своими грязными руками» и не позволять политику сеять межконфессиональную вражду.

«Его исламофобские взгляды, образ жизни не имеют ничего общего с верой, тем более с Исламом. И уважающий себя мусульманин не станет прислушиваться к его жалким заявлениям, — заключил Кадыров. — Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры. Времени достаточно».

Ранее Навальный подал в суд на колонию ИК-2, в которой он находится, за то, что ему не дают изучать Коран. Он пояснил свое решение тем, что «книги — наше все». «Если за право читать надо судиться, буду судиться», — добавил политик.

Месяц назад, когда Алексея Навального доставили в колонию, он заказал множество книг, однако ни одной из них ему до сих пор не дали, объяснив это трехмесячной проверкой литературы на экстремизм.

— Вы и Коран будете проверять на экстремизм? Это же глупо и незаконно! — Каждая книга должна быть проверена на экстремизм. У вас есть телевизор в отряде, почему бы его не посмотреть, — приводит Навальный свой диалог с надзирателями.

Оппозиционер написал заявление на имя начальника колонии, а также в суд, пояснив что больше не может этого терпеть, так как «на 13-й день голодовки» его настроение «очень философское».