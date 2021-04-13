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Навальный подал в суд на колонию: ему не дают Коран, проверяя писание на экстремизм

Политика
13:44, 13 апреля 2021

Навальный подал в суд на колонию: ему не дают Коран, проверяя писание на экстремизм
Алексей Навальный // Скриншот
Алексей Навальный // Скриншот

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный сообщил, что впервые подает в суд на колонию ИК-2 в Покрове, где сейчас содержится. Причиной разбирательства будет отказ передать ему Коран под предлогом проверки священного писания на экстремизм.

«Книги — наше все, и если за право читать надо судиться, буду судиться», — поясняет свое решение политик.

Навальный позиционирует себя как православный человек, много говорил об этом в последние месяцы и даже несколько раз цитировал Библию, однако чтобы лучше понять мусульманскую культуру оппозиционер решил «глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка». Ранее он уже читал Коран, но, признается политик, «как все»: «читаю, чтобы поставить галочку, но ничего не понимаю». Сейчас он решил, что такого уровня ему «недостаточно». Он также отмечает, что его «развитие как христианина тоже требует изучения Корана».

Месяц назад, когда Навального только доставили в колонию, он сразу заказал множество книг, однако ни одной из них ему до сих пор не дали, объяснив это трехмесячной проверкой литературы на экстремизм: 

«- Вы и Коран будете проверять на экстремизм? Это же глупо и незаконно!
 - Каждая книга должна быть проверена на экстремизм. У вас есть телевизор в отряде, почему бы его не посмотреть», — приводит он свой диалог с надзирателями.

Навальный написал заявление на имя начальника колонии, а также в суд, решив, что больше не может этого терпеть, так как «на 13-й день голодовки» описывает свое настроение как «очень философское». 

В конце своего сообщения политик смеется, что руководство колонии пока не в курсе, что он «и Тору с комментариями Раши себе заказал».

Напомним, что Навальный сейчас держит голодовку из-за отказа предоставить ему медицинскую помощь. Сообщается, что у него нашли две грыжи, из-за которых он испытывает проблемы с ногами и руками. С момента помещения в колонию политик уже сбросил 15 килограммов, к нему могут применить методы принудительного кормления.

Теги: #Навальный #Уголовное преследование Навального

Рубрика: Политика

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