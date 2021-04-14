"Ситуация с Навальным близка к катастрофической": врач-кардиолог о состоянии оппозиционера

Пока в прессе продолжают активно обсуждать недавний иск оппозиционера Алексея Навального в отношении администрации покровской Исправительной колонии №2 за проверку Корана на экстремизм, профильные эксперты обращают внимание общественности на то, что в случае с Алексеем Анатольевичем куда большим значением обладает совершенно другой аспект. Речь о жалобах на ухудшение состояния здоровья и объявленной не так давно голодовке с требованием допустить врача.

Навальный ранее жаловался на сильные боли в области спины и проблемы с ногами. При этом, не получив возможности проконсультироваться с лечащим врачом, оппозиционер решил объявить голодовку, назвав ее последним способом добиться соблюдения своих прав. Между тем, как рассказал врач-кардиолог Алексей Эрлих в интервью RTVI, ситуация в его случае может оказаться близкой к настоящей катастрофе. По словам специалиста, и ранее было понятно, что здоровье Навального подорвано, но прошедшие две недели голодовки, убежден он, могли еще больше отразиться на состоянии его здоровья.

«Мне, конечно, сложно судить на расстоянии, но я думаю, что ситуация с Алексеем Навальным близка к катастрофической, потому что он был не очень здоров и до этого, и две недели голодовки довольно плохо скажутся на его здоровье. По всей видимости, уже сказывается.

Не думаю, что нужно рассказывать все изменения, происходящие в организме во время голодовки, но то, что этот процесс затрагивает все важнейшие функции, несомненно. В результате голодовки у Алексея Навального может необратимо ухудшиться функция таких важных органов, как почки, могут развиться жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма, может катастрофическим образом пострадать эндокринная система. В целом, голодовка может навредить любой точке организма. Когда это происходит в тюрьме, все эти процессы ускоряются.