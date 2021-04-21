Путин: Решившиеся на провокации против РФ пожалеют, "как давно уже ни о чем не жалели"

Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию уделил внимание не только внутренней политике, но и внешней. Он пожаловался на «незаконные санкции» в экономике.

Отдельно он сказал о том, что «попытка переворота» в Беларуси с попыткой «убийства» Лукашенко и «блокадой Минска» является логичным продолжением санкций. Путин заявил, что для этого Запад намеревался устроить глобальную кибератаку на Беларусь, в ходе которой бы пострадали многие люди.

Постоянные попытки «цеплять Россию без всяких причин» российский лидер назвал новым «видом спорта», который изобрели страны Запада. Он заверил, что Россия «не хочет сжигать мосты» с другими странами, однако на подобные действия со стороны других государств Кремль ответит симметрично.

Тем же, кто решит перейти «красную черту» (её глава государства намерен определять сам) в отношении России и провокаций против неё придется пожалеть так, «как [они] давно уже ни о чем не жалели».

Далее президент Путин решил напомнить о новейшем вооружении России: различных видах ракет, гиперзвуковом оружии, боевых комплексах, ядерных силах и прочем. Он также вновь предложил провести встречу лидеров пяти стран-лидеров Совбеза ООН. Он уже делала это год назад, но предложение не вызвало интереса со стороны других стран.