Лукашенко придумал, что делать, если его "застрелят". Власть перейдет силовикам

Непризнанный народом президент Беларуси Александр Лукашенко озаботился вопросом о том, что будет с его режимом, если кто-то решит физически от него избавиться. Оказалось, что это и есть его самое важное за последние 25 лет решение — подписать декрет, по которому вся власть автоматическим перейдет к силовикам, а в стране объявят военное положение.

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? — Лукашенко задал вопрос сам себе и поспешил на него ответить. — Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение» (цитата по «БелТА»).

Такой режим управления он назвал «коллективным президентом» в виде Совета безопасности. Его председателем, судя по словам Лукашенко, будет глава правительства. При этом он подчеркнул, что этот орган будет принимать решения анонимно — через процедуру тайного голосования. Таким образом будет, в частности, объявляться военное положение и будут назначаться новые выборы.

В сообщении, впрочем, не уточняется, что делать в случае военного переворота или заговора силовиков, которые в случае принятия такого решения фактически становятся выгодоприобретателями варианта, когда «президента застрелили».

Отметим, что белорусская оппозиция, а также почти все западные страны власть Лукашенко не признают из-за фальсификации последних выборов главы государства. В этой ситуации принятые им решение имеют лишь условную легитимность, так что, если власть перейдет к Совбезу согласно этому декрету, это едва ли будет считаться легитимным процессом.