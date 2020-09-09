"Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все" – Лукашенко

Формальный президент Беларуси Александр Лукашенко попытался объяснить, зачем прилетел на вертолете в свою резиденцию и гулял по Дворцу независимости с автоматом — не испугался снайперов и показал, что он на месте, пока «американцы» давали указания протестующим, следя за ним по спутнику.

«Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И как только президентский вертолет поднялся, они побежали. Они начали расходиться. Ну я облетел, посмотрел, что происходит. Но какая-то кучка боевиков осталась»,

— рассказал Лукашенко на встрече с сотрудниками российских телеканалов (цитата по TUT.BY).

Он также пояснил, что, несмотря на сопровождение бойцов антитеррористического подразделения, опасность оставалась и на территории Дворца независимости: «Мой пресс-секретарь [Наталья Эйсмонт] бежала со мной, чтобы я не выходил — а вдруг снайпер?»

Отметим, что в реальности в тот день события происходили как раз наоборот: снайперы на зданиях были, но со стороны силовых ведомств, а самый популярный в Беларуси Telegram-канал Nexta со ссылкой на свои источники писал, что Лукашенко собираются эвакуировать из Дворца независимости, а его вертолет наблюдали ряд корреспондентов и очевидцев на всем пути следования. Уходить от кордона они не призывали, однако, к тому времени, когда вертолет с Лукашенко приземлился, протестующие уже сами начали расходиться.