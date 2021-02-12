Лукашенко призвал вернуться к кнопочным телефонам, чтобы американцы не отследили

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что все должны отказаться от современных смартфонов и вернуться к кнопочным телефонам, потому что в противном случае людям будут угрожать «американцы», которые, как он уверен, «следят» за каждым.

«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — предостерег Лукашенко белорусский народ в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании (цитата по РИА Новости).

Он добавляет, что «умные люди» уже давно осознали риски слежки «американцев» и вернулись обратно к кнопочным телефонам.

Напомним, что днем ранее диктатор объяснял белорусам, какие условия они должны выполнить, чтобы он ушел с президентского поста.