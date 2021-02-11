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Лукашенко потребовал гарантий безопасности сторонников во время его ухода

Политика
16:32, 11 февраля 2021

Лукашенко потребовал гарантий безопасности сторонников во время его ухода
Александр Лукашенко // Фото: Global Look Press
Александр Лукашенко // Фото: Global Look Press

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал два основных пункта, которые необходимо выполнить народу для того, чтобы он ушел от власти после референдума по Конституции в 2022 году.

Первым пунктом он назвал отсутствие массовых протестных акций, которые бы сопровождали его уход: «Главное условие: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона», — приводит его слова TUT.BY.

Другим важным пунктом диктатор называет безопасность его сторонников в случае, если к власти в результате придут его противники: «Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не «те», то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может». Отметим, что сам он активно преследует своих политических оппонентов: многие из них заключены под стражу, а другие были вынуждены покинуть страну под угрозой лишения свободы. При этом лидеры оппозиции неоднократно предлагали Лукашенко гарантии безопасности в случае, если он решит покинуть свой пост.

Всё это Лукашенко произнес в ходе инициированного им же самим съезда так называемого Всебелорусского народного собрания, в котором не представлена оппозиция. Эта структура должна заниматься подготовкой к референдуму по Конституции и «быть стабилизатором на переходный период», чтобы Лукашенко не боялся «потерять страну».

После же того, как референдум будет завершен, он пообещал провести новые выборы президента. Будут ли выборы, если проект Конституции не примут, он не пояснил, однако упомянул такой расклад: «Если народ откажет в доверии вам [участникам Всебелорусского народного собрания], то это его решение. Тогда и с нас взятки гладки. Народ должен определиться, чего он хочет. Будет железный общественный договор. Честные, открытые выборы под контролем кого захотите должны быть законом для всех». Тем не менее он добавляет, что «если кто-то дернется после этого», он «получит жесточайший ответ».

Как он может это гарантировать, если уйдет от власти, непонятно, впрочем, последнее вовсе не следует из его слов: «В какой роли будет нынешний президент и многие из вас — время покажет».

Напомним, что прошедшие летом 2020 года выборы президента Лукашенко также называл честными, однако они были сфабрикованы и почти никакие страны мира их не признали (Россия является одним из исключений). США, Евросоюз, Канада и Великобритания считают Лукашенко узурпатором, не имеющим никакой демократической легитимности, и обвиняют его и его подчиненных в массовом насилии над собственными гражданами и нарушениях прав человека. Лукашенко лично включен в санкционные списки.

Тема: Лукашенко

Теги: #Белоруссия #протесты в Белоруссии

Рубрика: Политика

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