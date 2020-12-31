"Перейдут красную черту – получат": Лукашенко заявил, что его не волнуют протесты

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что его не волнует, есть ли в стране массовые протесты, пока они не вредят экономике. По его словам, пока с ней всё в порядке, никакие протесты его власти не страшны.

«Справимся с экономикой — никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту — будут ходить. Перейдут — получат. Должен быть закон и порядок», — приводит слова непризнанного президента «БелТА».

Он отметил, что намерен переждать протесты в своей должности: «Все мы это переживем. Надо, чтобы была экономика».

Ранее белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман в своем интервью для YouTube-канала MINSKI объяснял, что Беларусь не сможет долго оставаться в текущем состоянии политического дуализма «государство отдельно, люди — отдельно». Он считает, что для установления полноценной диктатуры необходимы деньги, а «единственный белорусский ресурс — это Россия», которая, по его мнению, не испытывает особенного желания «спонсировать Лукашенко».

«Потому что Россия требует от него некого политического процесса – транзита власти, конституционной реформы. Чем больше происходит репрессий, чем дальше мы уходим от национального диалога, тем сложнее это презентовать как диалог. И скоро ему перестанут верить в Кремле (ему и так там не верят), не будут понимать, на что дают деньги», — пояснил он.