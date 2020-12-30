Александр Лукашенко стал омоновцем

Удерживающий должность президента Беларуси Александр Лукашенко получил от представителя командира минского ОМОНа РБ Дмитрия Балаба черный берет. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на приближенный к Лукашенко телеграм-каналам «Пул Первого».

«Все по положению. Вы были с нами в боевых порядках, так что теперь вы — полноценный боец ОМОНа!» — сказал Балаба, вручая политику головной убор.

При этом сам Александр Лукашенко признал, что «не сдаст экзамен» для того, чтобы соответствовать статусу.

Благодаря ОМОНовцев за почтение, Лукашенко заявил: «Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами, плечом к плечу».

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты в связи с тем, что в августе ЦИК опубликовал данные, будто на прошедших выборах президент Александр Лукашенко одержал победу с показателем более 80% голосов «за». ОМОН применял жестокое насилие как на уличных протестах, так и на подведомственных силовым структурам участках.