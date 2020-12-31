Латушко призвал Лаврова не оправдывать Лукашенко словами о внешнем вмешательстве

Глава Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко записал видеообращение к главе МИД РФ Сергею Лаврову. Он осудил риторику министра, основанную на тезисах о «цветных революциях» и «внешнем вмешательстве», которой тот пытается оправдать «государственный террор» и поддержать «одиозного диктатора» Лукашенко: «Какая удобная и неустаревающая риторика! (...) Но это риторика железного занавеса», — уверен политик.

Лавров, как и другие представители исполнительной власти РФ, неоднократно заявлял, что протесты в Беларуси происходят под руководством западных спецслужб по сценариям так называемых «цветных революций». Кремль считает, что Александр Лукашенко является легитимным президентом; уже дважды после начала протестов Москва выделила ему миллиардные кредиты, обещав оказать военную поддержку в случае вмешательства внешних сил в рамках договора о Союзном государстве.

«Хватит, господин министр [Лавров], рассказывать нам о внешних вмешательствах, — возмущается Латушко. — Давайте лучше вспомним о том, кто финансирует президента, которого кроме России не считает легитимным ни одна демократическая страна мира? Кто заявляет готовность оказывать силовую и даже военную помощь преступной и военной хунте, захватившей власть в Беларуси?»

Павел Латушко полагает, что Лавров старается «исказить» происходящие в стране политические и гражданские процессы, когда «у людей сначала крадут выборы, а потом избивают, пытают, насилуют и убивают их». «Возможно, бросать подобные клише на ветер главе российского МИД положено по должности, однако авторитет нарабатывается всю жизнь – и очень легко теряется за пустыми и ничем не подтвержденными словами», — предупреждает бывший дипломат.

Он также выражает свое сожаление в связи с тем, что Лавров ни разу не высказался по поводу того, «что в соседней стране десятками тысяч задерживают и увольняют людей», что там продолжаются политические репрессии и насилие со стороны правоохранительных органов.

Политик заверяет, что все эти действия российского руководства воспринимаются белорусами как «предательство».