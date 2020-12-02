Путин раскритиковал "цветные революции" в контексте белорусских событий

Президент РФ Владимир Путин, обсуждая белорусский политический кризис, начал критиковать цветные революции. По его словам, они не приводят ни к чему хорошему, хотя и проходят под притягательные лозунги: «Как известно, хорошими намерениями вымощена дорога в ад», — процитировал президент с ошибкой устойчивое сочетание «благими намерениями вымощена дорога в ад», предварительно несколько раз запнувшись.

Таким образом глава российского государства подвел к неоднократно высказанной официальным Кремлем позиции, что белорусы должны решить свой политический кризис самостоятельно — «без резких движений», добавил в этот раз Путин.

«Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить диалог со всеми политическими силами и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и вмешательства извне», — приводит его слова РБК.

Внешним вмешательством в его интерпретации является финансовая, медийная и политическая поддержка.

Кремль и сам официально поддерживает кандидатуру Александра Лукашенко в качестве легитимного лидера страны, после начала протестов выделив ему 1,5 миллиарда долларов на рефинансирование кредитов. Кроме того, российское государственное телевидение и СМИ активно обсуждают политические события в Минске.