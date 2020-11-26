Вопрос Беларуси не о вмешательстве во внутренние дела – британский министр

Деятельность Великобритании и стран Евросоюза в отношении режима Александра Лукашенко не является продвижения в стране прозападной линией, а заключаются исключительно в требовании исполнять те обязательства, которые Беларусью уже взяла на себя добровольно, пояснила Венди Мортон, министр по делам Европы и Америки британского Министерства иностранных дел и международного развития.

«Мы и международное сообщество действовали через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе [ОБСЕ], членом которой является и Белоруссия. Мы хотим, чтобы Белоруссия следовала собственным обязательствам, принятым добровольно в рамках международного права. Стандартный механизм ОБСЕ позволил отследить то, что случилось, и мы действуем в рамках этого механизма, следуем его процедурам. Так что вопрос о вмешательстве во внутренние дела тут вообще не стоит. Стоит вопрос об ответственности страны за нарушение норм, под которыми она сама добровольно подписалась», — объяснила она в интервью VTimes.

По её словам, Великобритания отстаивает право народа Беларуси на демократические выборы и политическое представительство, требование которых не должно становиться поводом для «репрессий» или государственного насилия. Мортон настаивает, что «речь о нем [о белорусском народе], а не о Западе» и никого внешнего вмешательства в этом процессе нет.

О вмешательстве западных стран во внутренние процессы Беларуси говорят как чиновники администрации утратившего демократическую легитимность Александра Лукашенко, удерживающего власть в стране за счет силового аппарата, так и официальные представители России, которые трактуют таким образом многие заявления западных политиков. Кроме того, отдельные российские ведомства настаивают, что протестами сотен тысяч белорусов, которые проходят в стране каждую неделю, руководят западные спецслужбы.