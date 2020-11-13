Евросоюз допустил новые санкции против режима Лукашенко из-за очередного убийства

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель жестко осудил власти Беларуси в связи с убийством очередного протестующего. По его словам, ЕС будет добиваться прекращения насилия над демонстрантами и освобождения всех политических заключенных, а в ответ на смерть Романа Бондаренко может ввести новый пакет санкций.

«Европейский Союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции», — приводит его слова пресс-служба Евросоюза.

Боррель также отмечает, что ЕС не станет мириться с насилием, которому, по его словам, режим Лукашенко подвергает не только протестующих, но также журналистов и «простых белорусских граждан».

Роман Бондаренко был убит неизвестными в масках, которые приехали снимать бело-красно-белый флаг. Он был среди людей, вышедших из-за этого на улицу — неизвестные жестоко избили его, а затем схватили и увезли на микроавтобусе, после чего он умер в больнице. Точных данных, кто убил молодого человека, нет, но, предположительно, это были сотрудники силовых структур, которые часто в последние месяцы действуют по похожему сценарию, перемещаясь по городу в микроавтобусах в гражданском.

В СК Беларуси уверяют, что он подрался с другими местными жителями, которые хотели снять флаг. Также они уверяют, что Бондаренко был в состоянии алкогольного опьянения, что, по информации TUT.BY, не соответствует результатам его анализов.

Белорусская оппозиция, включая непризнанного президента Светлану Тихановскую, обвинила в смерти Бондаренко власти страны во главе с Александром Лукашенко.