"Одержимый дьяволом диктатор, убийца и мучитель" Лукашенко предан анафеме

Непризнанный президент Беларуси Александр Луашенко официально отлучен от Белорусской автокефальной православной церкви. Об этом её глава архиепископ Святослав Логин объявил во время своего выступления на службе в соборе святого Кирилла Турауского в Торонто (Канада).

Он заявил, что Лукашенко — «одержимый дьяволом» «самозванец», который устроил «геноцид белорусского народа»: «Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах». Несмотря на аполитичность священнослужителей архиепископ заявил, что церковь не может оставаться в стороне от этого и, «согласно Святому Учению Христа», должна «быть совестью своего народа» (цитата по «Радио свобода»).

«Силой, данной нам Богом, мы отделяемся от Святой Православной Церкви и объявляем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который, хотя и носит христианское имя и принадлежит к Православной Церкви только по рождению, запрещаем ему входить в Тайны Христовы», — сказал Логин.

Он также призвал всех, кто остается на службе у режима Лукашенко отказаться подчиняться «диктатору, убийце и мучителю благочестивого белорусского народа», перейдя на сторону мирных протестующих: