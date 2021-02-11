"Ъ": Лукашенко попросит у Путина больше 220 млрд, но уходить все равно не станет

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в скором времени приедет в Россию, чтобы попросить у Владимира Путина новый кредит в более чем 3 миллиарда долларов (более 220 миллиардов рублей), пишет «КоммерсантЪ». Для сравнения: эта сумма примерно в два раза больше той, которую называл Алексей Навальный как стоимость «дворца Путина», а белорусская оппозиция ещё перед получением первого кредита предупредила, что возвращать его после ухода Лукашенко не намерена, отметив, что все эти кредиты Путин будет давать лично Лукашенко.

Сам факт встречи газете подтвердил Кремль, а кредит издание увязывает с договоренностью 2011 года о выделении 10 миллиардов долларов на строительство Белорусской АЭС. По словам источников, три из них Лукашенко намерен попросить в ходе беседы с коллегой. Отмечается, что стороны «близки» к договоренности.

При этом «КоммерсантЪ» напоминает, что давая Лукашенко первые кредиты осенью 2020 года, когда на улицы белорусских городов регулярно выходили сотни тысяч протестующих, Кремль, как и МИД РФ делали недвусмысленные намеки о необходимости провести в Беларуси конституционную реформу, после которой Лукашенко должен оставить свой пост. Впрочем, сам Лукашенко, кажется, выполнять свои обещания не намерен, обращает внимание газета. Что будет внесено в эту реформу, станет понятно лишь к 2022 году — силой подавив протесты, диктатор «решил пойти по максимально долгой процедуре».

Эксперт пролукашенковского движения «Белая Русь» Петр Петровский говорит, что в результате изменений будет усилен парламент и создана полноценная партия власти: транзит произойдет «от персонального Лукашенко — к коллективному».

Никаких переговоров с реальной оппозицией по вопросу конституционной реформы Лукашенко не ведет, создавая лишь видимость взаимодействия через привлечение к процессу людей, связи с которыми непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская и её соратники отрицают.

Сопредседатель общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев объяснил изданию, что съезд свежесозданного Всенародного собрания Лукашенко нужен лишь для попытки легитимации насилия и «узаконивания беззакония», потому что протестные настроения никуда не делись: «Все еще может возвратиться. Ушло внешнее проявление [недовольства], а внутреннее становится только сильнее».

«Жесткими репрессиями протесты подавлены, и Лукашенко чувствует себя намного уверенней. Возможно, риски он недооценивает, но сейчас уступать вряд ли будет», — считает политический обозреватель Артем Шрайбман. Он отмечает, что с проведением референдума Лукашенко торопиться не будет, отложив всё на «год-полтора». «Главный вопрос — сможет ли он продать свое бездействие Москве за деньги», — заключает эксперт.