"В этот сложный момент": Путин пообещал Белоруссии кредит на $1,5 млрд

Россия намерена предоставить Белоруссии государственный кредит в размере полутора миллиарда долларов.

Об этом в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Российский лидер напомнил, что недавно Белоруссию посетил премьер РФ Михаил Мишустин. «Я знаю, что он провел очень серьезные большие переговоры, и они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия. Кстати говоря, в том числе и в финансовой сфере. Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный – $1,5 млрд», – сказал Путин, добавив, что министры финансов обеих стран «ведут на этот счет работу на профессиональном уровне».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция называет законным президентом Республики, выпустила обращение к президенту России Владимиру Путину. В нем она выразила сожаление относительно того, что Москва решила продолжить общение «с узурпатором, а не с белорусским народом».