За чей счёт будут перекраивать «бюджетный пирог»

На ПМЭФ-2023 глава Минфина Антон Силуанов допустил риск превышения запланированного дефицита бюджета. И сказал, что, на его взгляд, наиболее правильное решение – перераспределить расходы.

И хотя позже, выступая на форуме, Путин не разделил пессимизма министра, срезать, судя по всему, будут. И с чего срежут, понятно. Вариантов-то не так много. Наверняка не пострадают расходы, связанные с обороной, правоохранительными органами и освоением новых территорий. Думаю, урезание коснётся поддержки экономики, социальной сферы, может, экологии… Хотя за счёт последней много не выиграешь: там за 4 месяца было всего 100 млрд.

Чудес не бывает. Либо надо активно наращивать дефицит бюджета, при этом имея проблемы с его финансированием, ростом расходов на обслуживание госдолга, либо резать необоронные статьи.

Приватизация, о которой с таким оптимизмом говорили на форуме, рассматривается как источник финансирования бюджета. Правда, основным трендом последних лет было, наоборот, расширение в экономике госсектора. Но с приватизацией (оптимисты, наверное, найдутся) главный вопрос в другом: что наши власти готовы приватизировать? Если это компании уровня «Роснефти» – одна история. А если речь идёт о каких-то муниципальных предприятиях третьей руки – совсем другая.

Между тем непонятно, как это соотносится с необходимостью возврата к плановой экономике, о которой говорила глава ЦБ? Ведь это подразумевает дальнейшее расширение госсектора.

И когда Набиуллина говорит о том, что поддерживает структурную перестройку экономики, надо понимать, что статистику она приводит формальную: выросло кредитование юрлиц, например. А дальше?

А дальше возникает вопрос: на каких условиях даются эти кредиты? Важно-то ведь содержание – насколько это действительно стимулирует перестройку экономики и её рост. Или это всего лишь затыкание дыр и упомянутые кредиты заведомо невозвратные?

Впрочем, какие-то сектора экономики от этой ситуации должны выиграть. Правда, сейчас во многих возник серьёзный дефицит рабочих рук. Это всегда было в последние годы – не хватало квалифицированных рабочих и инженеров. Но сейчас этот дефицит резко обострился (в связи с иммиграцией и мобилизацией). С одной стороны, это создаёт большие проблемы с точки зрения экономического роста. А с другой-то – по идее должны стимулировать рост зарплат. Ну что ж, посмотрим.