Вырастут ли платежи?

Сейчас многие СМИ пишут о том, что с 1 апреля увеличатся счета за коммунальные услуги. Да и некоторые мои коллеги публично говорят об этом. Часто связывают прогнозы по повышению суммы в платёжках за ЖКУ с постановлением, которое было принято в ноябре 2022-го, о новом порядке расчётов оплаты за общедомовые нужды (ОДН) – то есть за пользование инфраструктурой дома за пределами квартир: за освещение подъездов, например.

Хочу прояснить ситуацию.

С 1 апреля будут по-другому считаться нормативы. Практически ничего не меняется, по сути, это чисто технические вещи – переходят на аналоговый метод. Впрочем, к чему приведёт эта другая методика, покажет время...

Что же касается ОДН, то перерасчёт должны были сделать до конца марта. Так что это уже происходит. Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» недавно проводил мониторинг по регионам. Несмотря на прогнозы, что сумма в платёжках серьёзно вырастет, этого не произошло.

Безусловно, в разных регионах тенденции различные: в каких-то домах платёж увеличился, в каких-то, наоборот, уменьшился. В среднем «ЖКХ Контроль» зафиксировал такие цифры: там, где суммы уменьшились, это в среднем на 5 руб. Там, где увеличились – на 30 руб. Другими словами, в среднем повышение произошло где-то на 20–25 руб.

И конечно, есть дома, где бушуют скандалы. Например, недавний громкий случай, когда жильцам пришли платёжки аж на 10 тыс. руб. больше. Начали разбираться, выяснилось: в доме есть нежилые помещения, за которые не платили. Например, несколько таких домов есть в Новой Москве. То есть это точечные ситуации, которые выявили некоторые системные проблемы: где-то собственник не платил за нежилые помещения, где-то воровали электроэнергию и т.д. С ними разбираются.

Что можно посоветовать столкнувшимся с нарушениями жителям? Обращаться к региональным властям, в Госжилинспекцию, в «ЖКХ Контроль» наконец. Ну и конечно, вспомнить, что они собственники и должны активнее контролировать управляющие компании (УК), что во втором квартале должно пройти собрание, на котором УК обязана представить отчёт.

Если говорить о Москве, тут ничего не поменялось. ОДН в платёжках москвичей нет. Все тарифы утверждены постановлением властей столицы. Причём УК получают из бюджета города доплату не только на содержание общедомового имущества, но и на управление.