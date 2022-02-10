Подъемные с колен
Щедрости государства не хватит даже на скромную бутылку водки 0,7
Бывают новости настолько хорошие, что даже слеза счастья наворачивается. Вот, например, самое официальное издание страны «Российская газета» сообщает, что уже совсем скоро, прямо с 1 августа, работающим пенсионерам таки подкинут к пенсии «почти 400 рублей». Сейчас все работающие (несомненно, от прекрасной жизни на пенсии) пенсионеры, вероятно, должны зайтись в экстазе и вознести хвалы заботливому государству.
«Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций, перерасчет их пенсий происходит каждый год 1 августа, учитывая общий уровень заработка пенсионеров за прошлый год, – пояснила изданию некий юрист Анна Хрусталева. – Поскольку стоимость пенсионного коэффициента в 2023 году составляет 123,77 рубля, максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров составит 372,31 рубля».
Теперь будущие вкалывающие пенсионеры могут оценить свои перспективы и быстро понять, что щедрости государства не хватит даже на скромную бутылку водки 0,7. Не говоря уж об остальных извращениях. Но даже эти «почти 400 рублей» относятся только к давно работающим пенсионерам. А те, кто, увидев свою пенсию только в январе текущего года, от счастья побежал трудоустраиваться, больше чем на 123,77 рубля рассчитывать не могут, и предел роста их ежемесячного благосостояния – это две банки самой дешевой сметаны из «Пятерочки».
Но даже в издании «Российская газета», вероятно, догадываются, какую бурю эмоций может вызвать их новость о заботе родного государства, поэтому ниже они обещают дальнейший безудержный рост пенсий. Кто доживет до 2025 года, может рассчитывать на повышение пенсии аж два раза в год на целых 4%, а пенсионный коэффициент уже в следующем году подпрыгнет – вы не поверите! – на целых 3 (три) рубля.
Только не очень жируйте на радостях.