Подъемные с колен

Бывают новости настолько хорошие, что даже слеза счастья наворачивается. Вот, например, самое официальное издание страны «Российская газета» сообщает, что уже совсем скоро, прямо с 1 августа, работающим пенсионерам таки подкинут к пенсии «почти 400 рублей». Сейчас все работающие (несомненно, от прекрасной жизни на пенсии) пенсионеры, вероятно, должны зайтись в экстазе и вознести хвалы заботливому государству.

«Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций, перерасчет их пенсий происходит каждый год 1 августа, учитывая общий уровень заработка пенсионеров за прошлый год, – пояснила изданию некий юрист Анна Хрусталева. – Поскольку стоимость пенсионного коэффициента в 2023 году составляет 123,77 рубля, максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров составит 372,31 рубля».

Теперь будущие вкалывающие пенсионеры могут оценить свои перспективы и быстро понять, что щедрости государства не хватит даже на скромную бутылку водки 0,7. Не говоря уж об остальных извращениях. Но даже эти «почти 400 рублей» относятся только к давно работающим пенсионерам. А те, кто, увидев свою пенсию только в январе текущего года, от счастья побежал трудоустраиваться, больше чем на 123,77 рубля рассчитывать не могут, и предел роста их ежемесячного благосостояния – это две банки самой дешевой сметаны из «Пятерочки».

Но даже в издании «Российская газета», вероятно, догадываются, какую бурю эмоций может вызвать их новость о заботе родного государства, поэтому ниже они обещают дальнейший безудержный рост пенсий. Кто доживет до 2025 года, может рассчитывать на повышение пенсии аж два раза в год на целых 4%, а пенсионный коэффициент уже в следующем году подпрыгнет – вы не поверите! – на целых 3 (три) рубля.

Только не очень жируйте на радостях.