ЦБ очень боится инфляции

Это уже четвертое повышение за последние полгода – в июле она выросла с 7,5% до 8,5%, в августе до 12%, в сентябре до 13%...

Банк России очень боится инфляции, борьба с которой является для него приоритетом номер один. А инструментов для ее сдерживания у него не так уж и много. Главный – ключевая ставка, или ставка рефинансирования.

ЦБ уже не раз отмечал, что основной причиной инфляции является превышение спроса над предложением. И во многом этот растущий спрос порождается резко растущими бюджетными расходами. А в бюджете на следующий год предполагается почти скачкообразный рост расходов – почти на 20%.

Но поскольку значительная часть этих расходов идет на оборонный сектор, то они не дополняют предложение на потребительском рынке. Потому что люди в оборонной сфере получают зарплату, но их продукция не попадает на обычный рынок.

Вот ЦБ и пытается снизить спрос, который связан с кредитованием за счет повышения ставки.

Но надо понимать: повышение ставок по кредитам – это фактор, сдерживающий экономический рост. То есть ЦБ, выбирая между инфляцией и замедлением роста, выбрал борьбу с инфляцией.

Регулятор отметил ускорение инфляции в последние недели. В пересчете на год это уже двузначные цифры, до 13–14%. И это официальные оценки, альтернативные – много выше. Безусловно, все это не может не беспокоить ЦБ.

Кстати, введенная недавно обязательная продажа валютной выручки тоже косвенно влияет на инфляцию: одним из факторов роста цен является удорожание импорта, в том числе за счет ослабления рубля. Но обязательная продажа валютной выручки – это не прерогатива ЦБ. Если смотреть более глубоко, ставка кредитования не главный фактор замедления экономического роста. С 2008-го экономический рост у нас в среднем менее 1% в год. И главная причина, на мой взгляд, – плохой инвестиционный климат, низкая защищенность собственности.

Период высоких ставок не будет коротким. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина даже допустила дальнейшее повышение ключевой ставки. Между тем для рядовых граждан эта новость скорее приятная – многие представители коммерческих банков уже высказались о планах повышения ставок по краткосрочным депозитам.

Андрей Нечаев, экс-министр экономики РФ