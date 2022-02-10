Bloomberg сообщил: ЕС пришёл к выводу, что не может конфисковать замороженные активы России на законных основаниях. Но хочет использовать эти средства временно.

– Что это может означать? – прошу разъяснить ситуацию экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева.

– Заморозке подвержены разные активы – как по составу, так и по владельцам. Это – суверенные активы – счета ЦБ, принадлежащие правительству бумаги, которыми управляет ЦБ и т. д., активы компаний и физических лиц, которые попали под санкции.

И наконец, самая многочисленная группа – частные инвесторы. Они не находятся под санкциями, но покупали иностранные ценные бумаги через российских брокеров. Так, у меня в Euroclear заморожены бумаги, которые я покупал в том числе через АТОН. Эта компания не под санкциями. Заморозка активов таких инвесторов – чистое воровство.

– Есть ли шанс, что хотя бы им деньги будут возвращены?

– Перспективы пока неясны. Я несколько раз выступал перед послами стран ЕС и говорил: прошу передать г-же Урсуле фон дер Ляйен, что Еврокомиссия обокрала много людей, в том числе меня. Возможно, это повлияло: несколько лицензий на разморозку бумаг выдали. Но большая часть осталась замороженной.

– Ваши попали в список размороженных?

– Нет. В любом случае, если ЕС решит использовать даже не сами эти средства, а полученные по ним проценты, считаю, это будет совершенно незаконным. Правда, я о таких планах пока не слышал.

– А что может произойти с нашими суверенными активами?

– Здесь решение может быть только политическим. Сегодня есть лишь не до конца оформленные материалы Еврокомиссии: у разных стран отношение к данной идее разное. Мне кажется, в итоге это будет глобальное решение, которое примут в рамках всего комплекса мер по урегулированию конфликта, когда для этого настанет время.

– То есть сюжет с Абрамовичем, которому разрешили продать «Челси», не станет первой ласточкой?

– Нет, это частный, но тем не менее интересный сигнал. Ему разрешили продать клуб под обещание, что большую часть средств он направит на помощь Украине. А он заявил, что хотел бы поддержать этими деньгами пострадавших россиян. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.