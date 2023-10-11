Самый богатый человек России богатеет со скоростью 400 тысяч рублей в минуту

А вот придирчивые англосаксы из «Блумберга» не поленились и подсчитали, что только с начала года (который, кстати, даже еще не закончен) состояние богатейших российских бизнесменов России увеличилось в общей сложности на 38,6 млрд долларов.

Толстосум №1, например, известный также как Владимир Потанин, нарастил свой капитал на 2,11 млрд долларов (до 30,7 млрд), Леонид Михельсон увеличил свое богатство на 2,71 миллиарда долларов (теперь у него 27,3 млрд), Вагит Алекперов вообще наскреб где-то дополнительные 9,14 млрд. Ну и так далее. Владимир Лисин, допустим, стал состоятельнее на 3,07 млрд долларов, Алишер Усманов – на 1,87 млрд долларов... В рублях, учитывая падение курса нацвалюты, цифры лучше вообще из деликатности не указывать. Умножьте их где-то на 90. Впрочем, вы и так всё уже поняли.

Получается, тот же Потанин богатеет в среднем со скоростью 6,3 млн долларов в сутки. Ну или 570 миллионов рублей. В час (даже ночью и в выходные) выходит лишние 264 тысячи долларов, или 23,7 миллиона рублей. Даже в минуту у Потанина получается неплохая прибыль в 4400 баксов, или 400 тысяч рублей. Некоторые столько за год получают. А каждая лишняя секунда приносит ему 73,3 доллара, или 6600 рэ. У кого-то получается чуть меньше (Усманов, допустим, ежесуточно зарабатывает лишь 5,6 млн долларов), у кого-то – значительно больше (у Алекперова за час прибавляется свыше миллиона долларов, а в минуту – 1,7 млн рублей), но главное – Путин-то прав. Жить действительно стало лучше. И это хорошая новость.

Плохо, что лучше стало жить не всем. А некоторые до этой новости вообще не дожили.