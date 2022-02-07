Центральный банк объясняется с гражданами

Два года назад в Банке России начали изучать, как повлияло таргетирование инфляции, стартовавшее в 2015-м, на рост потребительских цен и вообще экономику. Обзор денежно-кредитной политики за этот период выложен на обсуждение, в котором участвует не только бизнес, но и общественные организации, граждане.

Цель – определить возможные направления денежно-кредитной политики, которые сделают её более совершенной. На днях прошёл второй этап консультаций, где своё видение того, какой должна быть инфляция в стране, кредитная ставка ЦБ, ставки по кредитам и депозитам, высказывали представители регионов ЦФО. Итоги обзора регулятор обещает представить в августе. Тогда мы и узнаем, что из предложенного ЦБ принял на вооружение на ближайшие три года.

1. Почему граждане РФ и ЦБ считают инфляцию по-разному?

Все мы ходим в магазины и видим, как меняется средний чек. Видимо, поэтому официальный уровень инфляции кажется нам заниженным. Есть много экспертов, которые предлагают менять методику Росстата, по которой рассчитывается официальная инфляция. Есть и исследовательский холдинг «Ромир», который фиксирует чеки на отдельные виды продукции в разных регионах и по ним определяет уровень инфляции (как правило, он оказывается выше объявленного). Кому же верить? И будет ли ЦБ работать над корректировкой методики подсчёта?

– Вопрос о том, насколько корректно измеряется индекс потребительских цен, широко обсуждается, но наше мнение остаётся неизменным, – говорит зам. председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. – Методика Росстата по расчёту индекса потребительских цен соответствует международным статистическим нормам и в полной мере отражает тот показатель, который призвана замерять. Безусловно, с 2020-го были сложности: цены на некоторые товары и услуги попросту исчезли. Например, как можно было наблюдать во время COVID-19 цены на услуги ресторанов и кафе, если они были закрыты? Или в 2022-м было сложно учитывать цены на некоторые товары, поскольку они перестали поступать в страну… Но все эти переходы учитываются и общую картину все же не меняют.

Разрыв между ощущаемой населением инфляцией и фактическим ростом потребительских цен, – продолжает Заботкин, – это фактор, который мешает заякорить инфляционные ожидания на цель. К тому же большая доля продуктовых товаров в структуре ежедневного потребления ещё больше увеличивает влияние на текущую инфляцию.

Но есть и хорошая новость. Уже очень давно каждый месяц ЦБ РФ вместе с ФОМ проводит опросы на тему ожидаемой и ощущаемой инфляции. Так вот, сейчас наблюдаемая гражданами инфляция гораздо ближе к индексу потребительских цен Росстата, чем это было в 2014–2015 годах. То есть в целом зазор сокращается. И ещё нюанс. Почему важна низкая целевая инфляция? Потому что чем выше будет инфляция, тем сильнее будут колебания цен вокруг её показателя, – заключает он.

Впрочем, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов все же уточнил: на его взгляд, доверие россиян к официальным цифрам было бы выше, если бы в сообщениях об инфляции размер подорожания продуктов и товаров широкого потребления Росстат указывал отдельно – иначе у людей не сходятся озвученные цифры и цены в магазинах.