Центральный банк объясняется с гражданами
Банк России хочет узнать, как его денежно-кредитная политика воспринимается гражданами и бизнесом и потому запрашивает их мнение в том числе и об оптимальном уровне инфляции
Два года назад в Банке России начали изучать, как повлияло таргетирование инфляции, стартовавшее в 2015-м, на рост потребительских цен и вообще экономику. Обзор денежно-кредитной политики за этот период выложен на обсуждение, в котором участвует не только бизнес, но и общественные организации, граждане.
Цель – определить возможные направления денежно-кредитной политики, которые сделают её более совершенной. На днях прошёл второй этап консультаций, где своё видение того, какой должна быть инфляция в стране, кредитная ставка ЦБ, ставки по кредитам и депозитам, высказывали представители регионов ЦФО. Итоги обзора регулятор обещает представить в августе. Тогда мы и узнаем, что из предложенного ЦБ принял на вооружение на ближайшие три года.
1. Почему граждане РФ и ЦБ считают инфляцию по-разному?
Все мы ходим в магазины и видим, как меняется средний чек. Видимо, поэтому официальный уровень инфляции кажется нам заниженным. Есть много экспертов, которые предлагают менять методику Росстата, по которой рассчитывается официальная инфляция. Есть и исследовательский холдинг «Ромир», который фиксирует чеки на отдельные виды продукции в разных регионах и по ним определяет уровень инфляции (как правило, он оказывается выше объявленного). Кому же верить? И будет ли ЦБ работать над корректировкой методики подсчёта?
– Вопрос о том, насколько корректно измеряется индекс потребительских цен, широко обсуждается, но наше мнение остаётся неизменным, – говорит зам. председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. – Методика Росстата по расчёту индекса потребительских цен соответствует международным статистическим нормам и в полной мере отражает тот показатель, который призвана замерять. Безусловно, с 2020-го были сложности: цены на некоторые товары и услуги попросту исчезли. Например, как можно было наблюдать во время COVID-19 цены на услуги ресторанов и кафе, если они были закрыты? Или в 2022-м было сложно учитывать цены на некоторые товары, поскольку они перестали поступать в страну… Но все эти переходы учитываются и общую картину все же не меняют.
Разрыв между ощущаемой населением инфляцией и фактическим ростом потребительских цен, – продолжает Заботкин, – это фактор, который мешает заякорить инфляционные ожидания на цель. К тому же большая доля продуктовых товаров в структуре ежедневного потребления ещё больше увеличивает влияние на текущую инфляцию.
Но есть и хорошая новость. Уже очень давно каждый месяц ЦБ РФ вместе с ФОМ проводит опросы на тему ожидаемой и ощущаемой инфляции. Так вот, сейчас наблюдаемая гражданами инфляция гораздо ближе к индексу потребительских цен Росстата, чем это было в 2014–2015 годах. То есть в целом зазор сокращается. И ещё нюанс. Почему важна низкая целевая инфляция? Потому что чем выше будет инфляция, тем сильнее будут колебания цен вокруг её показателя, – заключает он.
Впрочем, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов все же уточнил: на его взгляд, доверие россиян к официальным цифрам было бы выше, если бы в сообщениях об инфляции размер подорожания продуктов и товаров широкого потребления Росстат указывал отдельно – иначе у людей не сходятся озвученные цифры и цены в магазинах.
2. Чего хотят вкладчики?
Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, который существует уже 25 лет и выплачивает деньги обманутым банками и пострадавшим от «пирамид», уверен, что таргет по инфляции следует снижать:
– Надо ставить новые цели. Например, добиться уровня инфляции в 3%. Люди воспримут это положительно. Ведь это и низкие ипотечные ставки, которые, на мой взгляд, должны быть в районе 5%, чтобы россияне действительно имели возможность обеспечить себя доступным жильём.
Понятно, что если у нас прекрасные кредиты, то очень некрасивые депозиты. Да, это перекос. Но, учитывая, что в России есть ещё и перекос между банковским сектором и фондовым рынком, уверен: люди скорей всего сделают выбор в пользу не только сбережений, но и инвестиций. А вот тут сразу возникает важнейший вопрос: как защитить эти пусть небольшие инвестиции частных граждан, – говорит он.
3. Есть ли у рубля устойчивость?
– Что такое устойчивость национальной валюты? В первую очередь это ценовая стабильность, – объясняет Кирилл Тремасов. – И хотя в краткосрочном периоде колебания могут быть резкими, но в долгосрочном – инфляция должна быть сопоставима у нас и в странах – торговых партнёрах России. Поэтому, выбирая цель по инфляции, мы учитывали этот параметр. Ведь если у нас инфляция окажется выше, чем у них, это обеспечит ослабление курса рубля, и наши предприниматели попадут в проигрышную ситуацию по сравнению с зарубежными контрагентами. Поэтому очень важно, чтобы инфляция была сопоставима с партнёрской.
Кроме того, выбирая цель по инфляции, мы ориентировались на то, чтобы защититься от рисков снижения цен на отдельных товарных рынках. На 2015-й такой выбор был оправдан. Однако с учётом опыта последующих лет уже на конец 2021-го у нас сформировался потенциал для снижения уровня инфляции, – заключил он.
4. Будут ли цены снижаться?
– Трансформация российской экономики продолжается, и это может потребовать более значительного изменения относительных цен, – заверил Тремасов. – Между тем анализ динамики инфляции в России показал, что вероятность снижения цен по широкому кругу товаров и услуг необязательно увеличивается со снижением общего уровня инфляции.
Хотя устойчивое долговременное снижение цен по всей потребительской корзине неблагоприятно для экономики, но на отдельных товарных рынках оно может отражать вполне объективные процессы, связанные с изменением структуры потребления, потребительских привычек населения, появлением каких-то новых товаров-заменителей, а также в связи с развитием технологий, – обнадёжил он, отметив: – Многими аналитиками ожидается не рост, а снижение цен в некоторых сферах.
5. Что даёт изменение ключевой ставки на сотые доли?
Во время консультаций представители нескольких регионов отметили, что прямой связи между ключевой ставкой и стоимостью кредита нет. Для россиян, которые уже сильно закредитованы и чьи доходы падают уже который год, это едва ли приятное открытие. Не слишком оптимистично оно и для бизнеса.
– Когда при ключевой ставке в 7,5% цена кредита доходит до 17% – это говорит о том, что банки слишком завышают свои риски. Если они склонны так поступать, то будут это делать при любой ставке ЦБ, – сказал директор ПСБ Виктор Демидов (г. Владимир).
Поддержали его и представители других областей, отметив, что при такой же, как сегодня, ставке ЦБ в 2021-м стоимость кредитов была ниже.
Если уж сама ставка играет столь неопределённую роль, то что говорить о движении её на 0,25% то вверх, то вниз?
– Изменение ставки на 0,25%, конечно, не очень сильно влияет на все переменные, – признал Заботкин. – Но важно не конкретное её изменение на отдельно взятом заседании Банка России, а средний уровень ключевой ставки за год и то, как она за значимый промежуток времени влияет на структуру процентных ставок в экономике, а через них – в конечном счёте на инфляцию.
6. Стабильность важнее значения инфляции?
Расхожее мнение граждан, привыкших считать главным результатом инфляции обесценивание денег и рост цен, как оказалось, не поддерживает ни бизнес-сообщество, ни эксперты. Так, неожиданное для обычных граждан заявление сделал гендиректор «Агропромышленного альянса «Юг» Андрей Семиноженко (Курск):
– Стабильность и предсказуемость важнее величины уровня инфляции. Устроит диапазон от 4 до 8%. Если инфляция будет меньше 4%, начнётся застой, если больше 8% – наступит хаос.
– Мы понимаем, что инфляция нужна, чтобы обеспечить инвестиции в разные отрасли, – считает и исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. – Она ни в коем случае не должна быть нулевой. Но нам нужна прогнозируемость инфляции, её уровня и колебаний.
И особенно важно, добавляли многие представители бизнеса, чтобы инвесторы имели прозрачные и постоянные – на долгий срок – правила. Иначе, уверяли они, не удастся добиться ни роста экономики, ни стабильности цен, ни разнообразия продукции.