Затягиваем потуже пояс

По сравнению с 2022 годом доходы госбюджета России в январе снизились на 35%, а расходы возросли на 59%.

Минфин в пояснительной записке комментирует эти цифры так: рост расходов связан «с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам». Вероятно, речь идёт о военных заказах и контрактах по восстановлению новых присоединённых российских территорий.

Причина сокращения доходов очевидна – это результат того, что после прекращения поставок нефти и газа в Европу только часть этих объёмов удалось перенаправить в Азиатско-Тихоокеанский регион. И то речь больше идёт о нефти, перевозимой морем, так как для поставок газа необходимо строительство новых газопроводов («Сила Сибири» по объёмам в 5 раз меньше мощности газопроводов, ведущих в ЕС).

Ранее таких высоких расходов и падения доходов в начале календарного года в истории России не фиксировалось. И совершенно очевидно, что вступившее недавно в силу эмбарго со стороны ЕС на поставку нефтепродуктов из России ещё больше увеличит дефицит бюджета. Добавим сюда чисто логистические проблемы: БАМ и Трансcиб не справляются с потоками грузов в Китай, из-за чего компании также теряют прибыль, а в целом наблюдается снижение экспорта в Азию.

Дефицит бюджета придётся компенсировать не только из Фонда национального благосостояния через продажу юаней и золота (Минфин также продаёт драгметалл в обезличенной форме для закрытия бюджетной дыры). Потребуется усиление налоговой нагрузки на нефтегаз (и эти решения уже приняты через установление размера дисконта с марта 2023 года), через ослабление рубля (которое также началось, так что не будет удивительным в ближайшее время, если доллар вырастет до 77–80 рублей за единицу).

Вероятнее всего, что цифры по итогам первого квартала будут ещё более впечатляющими. ФНБ небезграничен (ликвидная часть составляет на сегодняшний момент 6,9 трлн рублей). При сохранении текущей ситуации с ценами на нефть (Urals продаётся в среднем по 50 долларов за баррель, притом что в бюджете заложена цена на уровне 70 долларов), при сокращении добычи (начнётся с марта – на 500 тысяч баррелей в день) дефицит бюджета по итогам года может превысить 5 трлн рублей вместо запланированных 2,9 трлн.

При дальнейшем росте расходов дефицит к концу года может вырасти до 6–7 трлн рублей. При таких цифрах правительству придётся задуматься о консолидации бюджета на 2024 год, т.е. сокращать затраты.