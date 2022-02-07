В опасности «Настюшка-опасность»

Телеграм-каналы писали, что налоговая серьёзно взялась за блогеров и инфоцыган, которые недоплачивают налоги, и в ФНС России для этого даже сформировали специальный отдел. После блогерши Лерчек и «королевы марафонов» Елены Блиновской, которым уже предъявлены обвинения и выбрана мера пресечения, налоговики занялись Настей Ивлеевой.

Обвинения не предъявлены, налоговая проверяет документацию партнёров двух её бизнесов – рекламного агентства ООО «Ивлеева продакшн» и ИП Узенюк Анастасия (фамилия по бывшему мужу, рэперу Элджею). Компании зарабатывали менее 200 миллионов рублей в год и находятся на упрощённой системе налогообложения. В 2021 году ООО «Ивлеева продакшн» заработало 119 миллионов рублей и получило почти 76 миллионов чистой прибыли, в 2022 году доход составил 122 миллиона рублей, прибыль – 46.

Не исключено, что налоговики отреагировали на странную активность Насти: около месяца назад, когда начали трясти блогеров, она переписала свою долю на подругу детства.

Однако до славы неплательщицы Блиновской, история которой по-прежнему в центре внимания из-за крупной суммы неуплаты почти в миллиард рублей, Ивлеевой далеко. Глава Следкома Бастрыкин возмутился, что Блиновская заплатила только 10 миллионов из 918. А ведь обещала расплатиться!

– Как правило, в рамках таких уголовных дел накладывают арест на имущество – недвижимость, денежные средства, транспорт и т.д., – объясняет адвокат Сергей Жорин. – В последующем в рамках рассмотрения уголовного дела прокуратурой заявляется гражданский иск о возмещении вреда и взыскание производится из того имущества, которое было арестовано. Возможно, все счета семьи уже арестованы и 10 миллионов им кто-то из друзей дал. Часто обвиняемые по таким делам просят следствие снять арест, чтобы погасить долг, но следствие не снимает, потому что опасается, что деньги могут быть моментально переведены на другие счета.