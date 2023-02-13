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13.02.2023

Visa и Mastercard снова можно оформить в Москве

Но никакой гарантии, что вы сможете оформить карту, никто вам не даст

Онлайн-сервис EasyPay, который делает для россиян международные банковские карты, открыл своё отделение в «Афимолле» (торговый центр в Москве). Услуги, прямо скажем, недешёвые, при этом никакой гарантии, что карта будет оформлена, сервис не даёт. Это как так – без гарантий? И имеет ли право сервис передавать данные граждан посредникам, третьим лицам? 

Прояснить ситуацию мы попросили управляющего директора EasyPay.World Яну Кузнецову.

– Взаимодействие клиента и сервиса регулирует договор публичной оферты, согласно которому в случае отказа банка в дистанционном оформлении сервис может попросить у заказчика доверенность на нашего представителя в стране открытия счёта и открыть его по доверенности. Если же и по доверенности счёт не открыт, то та же оферта регулирует вопрос возврата денежных средств заказчику – полную сумму по чеку.

Индивидуальный предприниматель внесён в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а значит, наравне с банками обязан соблюдать федеральное законодательство по сбору, обработке и хранению персональных данных, чтобы не понести ответственность за его нарушение. Все сканы документов передаются напрямую сотруднику банка, а если речь идёт о доверенности, наши же сотрудники возят их в страну назначения.

Ситуация в мире нестабильна. Многие банки, опасаясь давления и вторичных санкций со стороны Visa/Mastercard, могут принять решение о прекращении обслуживания счетов граждан России. В данном случае мы предлагаем бесплатный перевыпуск карт в других банках или странах. Такие ситуации, к сожалению, случались, в данном случае карты были перевыпущены.

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