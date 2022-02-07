Состояние миллиардера Андрея Мельниченко улучшилось

Ну и кто тут переживал про санкции, про отмену русского капитала и экономический кризис? «Форбс» составил свежий рейтинг миллиардеров, и оказалось, все очень даже неплохо. Во всяком случае, у тех, у кого и прежде было шоколадно.

На первом месте среди российских толстосумов, например, обосновался Андрей Мельниченко, акционер «Еврохима» и СУЭК. Да, он, конечно, в числе многих прочих приближенных к власти олигархов точно так же попал под недружественный каток – лишился счетов на Западе и даже самой большой парусной яхты в мире, которую профильные СМИ оценивают в 400 млн евро (как выяснил «Собеседник», она сейчас стоит на якоре в порту итальянского Триеста). Но даже при всем при этом за год санкций и боевых действий его состояние подросло – только не скрипите зубами от социального негодования – на 14,1 млрд долларов (курс которого в последние дни, к счастью для Мельниченко, так удачно взлетел). То есть его состояние распухло больше чем вдвое. Теперь оно оценивается в 25,2 млрд.

Хозяин «Норникеля» Владимир Потанин (23,7 млрд баксов) сохранил вторую позицию, прибавив к своим прошлогодним накоплениям бонусные 6,4 млрд у. е. Он тоже под санкциями (хотя и успел перепрятать свою яхту в Дубае) и тоже, как и Мельниченко, принял участие в мартовской сходке РСПП с участием президента, то есть тоже близок к Кремлю и вообще патриот. Ну как патриот: накануне встречи с Путиным самолет Потанина, по данным «Собеседника», прилетел в Москву из Турции и сразу же после нее улетел обратно. Но ведь вернулся по зову сердца, то есть Кремля, а это главное.

А вот утешительное третье место – с символической прибавкой в $3,7 млрд – досталось владельцу НЛМК Владимиру Лисину (22,1 млрд зеленых), который в прошлом году в рейтинге олигархов был номером 1. В свое время Лисин тоже получил от Путина орден Дружбы, но последний съезд РСПП благополучно прогулял и вообще под санкции не попал, так что падение его позиций объяснимо. В России ведь можно сколько угодно попадать под западные рестрикты, практиковать коррупцию, загрязнять природу и гробить рабочих, но если ты дружишь с властью, на твои позиции в списке «Форбс» это если и влияет, то только в лучшую сторону.