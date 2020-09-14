Тихановская Путину: "Очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором"

Светлана Тихановская. которую белорусская оппозиция называет законным президентом Республики, выпустила обращение к президенту России Владимиру Путину, который сегодня должен провести личную встречу с формальным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах», — передает её слова Telegram-канал «Пул Первой»

Также Тихановская выразила сожалению относительно решения российских властей продолжить общение с Лукашенко после прошедших выборов и продолжающихся уже больше месяца массовых протестов, требующих его отставки. «Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом», — говорит она.

Напомним, что ЦИК Беларуси заявил о победе Лукашенко на выборах с результатом в 80%, а Тихановской, несмотря на массовые предвыборные митинги в разных городах, дал меньше 10%. При этом в Евросоюзе, в США, в Великобритании, Ирландии и Канаде однозначно не признали прошедшие выборы, назвав их сфальсифицированными.

Тем не менее Лукашенко пока остается у власти, и сегодня даже прибыл с «официальным» визитом в Сочи, где должен встретиться с Путиным и провести переговоры один на один. Мероприятие начнется в 14:00, длительность не уточняется.