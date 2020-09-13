Blomberg: Путин ошеломлен масштабом протеста, но не верит в свержение Лукашенко

Пять приближенных к Кремлю источника говорят, что президент РФ Владимир Путин не верит в возможность свержения Александра Лукашенко с помощью протестов, но также не может и допустить прихода к власти оппозиции на волне уличной активности, сообщает Bloomberg.

При этом российский лидер, по словам собеседников агентства, не ожидал, что митинги в Республике, которые продолжаются уже больше месяца, будут достигать таких размеров: «По словам приближенных к Кремлю людей, российское руководство ошеломлено масштабами беспорядков в Беларуси».

При этом отмечается, что самому Лукашенко Кремль также не доверяет.

Экс-посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис в комментарии предупреждает, что существует вероятность, что действия Кремля «превратят самого дружелюбного соседа, который у него есть, в народ, который видит в нем пособника Лукашенко и авторитаризма».

Напомним, что 14 сентября, в понедельник, в Сочи состоится первая личная встреча Путина с Лукашенко с момента начала протестов. Легитимность белорусского лидера не признает весь Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. Россия его признала, косвенно это сделал и Китай, а также некоторые страны СНГ.