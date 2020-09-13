В Беларуси начались жестокие разгоны и задержания мирных протестующих

В Беларуси сегодня проходит воскресная акция протеста против режима Александру Лукашенко «Марш Героев». Колоны протестующих традиционно начали стягиваться к центру Минска из разных районов города, но на некоторые из них начали нападать силовики в черных балаклавах и без опознавательных знаков, мешая им объединиться с согражданами. Часть из нападающих в форме, многие в гражданском. Отличить силовиков от бандитов часто невозможно.

Нападения проходят и в других городах, например, в Могилеве. За последние недели это наиболее жестокие избиения и задержания протестующих. Людей хватают, отбирают у них телефоны, флаги и плакаты и засовывают в микроавтобусы без номеров или автозаки. Люди сбиваются в группы и делают сцепки, из-за чего силовикам часто не удается их выхватывать. По состоянию на 15:00 МВД Республики сообщало о 250 задержанных. Протестующие скандируют: «Сколько стоит совесть?»

Несмотря на это, в некоторых районах города и в других городах собираются разрозненные колоны из тысяч и десятков тысяч человек, на которых силовики преимущественно нападать не решаются.

При этом в Минск снова стянули военную бронетехнику, а также солдат с боевым оружием, но в разгонах они не участвуют. От людей их отгородили заборами и колючей проволокой.

Также многие СМИ и Telegram-каналы сообщают об отключении или плохой работе мобильного интернета. Перекрыты отдельные улицы.