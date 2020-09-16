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Глеб Павловский: Белорусская нация – то, чего нет в России. Люди, решающие судьбу страны

Политика
17:42, 16 сентября 2020

Глеб Павловский: Белорусская нация – то, чего нет в России. Люди, решающие судьбу страны
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Кто больше выиграл от минувшей встречи – Владимир Путин и Александр Лукашенко, рассуждает политолог Глеб Павловский.

Остающийся пока президентом Белоруссии Александр Лукашенко приехал к Владимиру Путину, но важных заявлений, которых ждали от встречи, не случилось. Самым громким стало объявленное решение России выделить Батьке очередной кредит – на 1,5 млрд долларов.

Помогут ли Лукашенко эти деньги остаться у власти, в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru рассказал президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский.

– Как вы оценили итоги встречи? Кому и зачем она была нужна больше?

– Эта встреча нужна была Лукашенко, он о ней буквально умолял.

Для Лукашенко это тот минимальный мандат на сохранение власти, который спасает его от измены его же собственного окружения – управленцев, силовиков.

– Что было бы, если бы эта встреча не состоялась?

– Если бы этой встречи не было, то Лукашенко просто свалился бы недели через две-три. Путин и так крайне холодно поддерживал Лукашенко весь этот критический месяц. Если бы он еще и отказался встречаться, это означало бы политический конец Лукашенко. При этом Москва не знает, как бы ответил на это сам Лукашенко. Он способен на экстремальные зигзаги и скачки.

Ввиду того, что за спиной у Путина стоит товарищ Си Цзиньпин, Путин не отказал Лукашенко во встрече. Но она была демонстративно холодной со стороны Путина.

Единственное, чего мы не знаем: о чем они говорили четыре часа. Никто не знает, кроме них самих.

– Наверняка обсуждали, как Лукашенко может выйти из сложной ситуации, сложившейся в Белоруссии.

– А зачем обсуждать ситуацию? Она и так сложная... Здесь возможны диаметрально противоположные гипотезы.

Презрительность Путина на открытой части встречи заставляет предполагать, что они могли обсуждать способ ухода Лукашенко с поста президента Белоруссии. Но зная коварство Путина, могу сказать прямо противоположное: Путин мог продемонстрировать брезгливость к Лукашенко, а обсуждать при этом с ним более тесные формы взаимодействия, в том числе и взаимодействия в борьбе с белорусским обществом.

– Как вы оцениваете итог встречи – кредит в 1,5 млрд?

– Слезы! Эта сумма не покрывает потребности даже одного месяца белорусов. Это даже не кэш. И главное, половина этой суммы уйдет на рефинансирование белорусского долга.

– Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что отдавать этот кредит белорусский народ не будет. Есть ли риск невозврата белорусского долга?

– Да, Москва не готова сейчас давать Лукашенко, как это было с Януковичем, «триллиарды на карман», поскольку не верит, что тот потом их вернет.

Главное, чтобы эти деньги тут же не ушли в офшоры, потому что в таких ситуациях, как та, что сложилась сейчас в Белоруссии, чиновники готовы красть в геометрических масштабах.

Тем не менее встреча состоялась, и Путин показал, что он не намерен выпускать Белоруссию из круга влияния России. Путину важно показать Европе, что решать будет он.

– А белорусская оппозиция получила какой-то сигнал после этой встречи?

– Враждебных сигналов не было.

Если присмотреться, после встречи Песков послал такой косвенный комплимент, сказав, что Кремль близок и к тем, кто за, и к тем, кто против Лукашенко. Был сигнал белорусским силовикам, белорусскому истеблишменту: не торопитесь перебегать на другую сторону. И сигнал Европе о том, что Россия не отказывается от Белоруссии как от зоны влияния.

– Есть ли у вас прогноз развития отношений России и Белоруссии в краткосрочной перспективе?

– Не могу дать такой прогноз. Дело в том, что решающая сторона – это те, кого мы не обсуждали. Это белорусская нация.

– Что вы называете белорусской нацией?

– Белорусская нация – это то, чего нет в России. Это люди, которые реально, здесь и сейчас решают судьбу своей страны. Которые выходят на площади по субботам и воскресеньям, и численность этих людей между прочим не уменьшается – это неожиданно для всех.

Без понимания, как будет развиваться вот это общегражданское движение, совершенно нельзя ничего сказать ни о будущем Лукашенко, ни о будущем российско-белорусских отношений.

Понятно одно: джина этого в бутылку обратно загнать уже нельзя, прежняя жесткая белорусская система не восстановится.

Анатолий Салунов

Тема: Лукашенко

Теги: #Путин #Песков #протесты в Белоруссии

Рубрика: Политика

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