Мать пропавшего на СВО: "Никто меня не утешит"

«Собеседник» писал о поисках Ирины Чистяковой – матери, потерявшей на спецоперации сына Кирилла. Женщина основала фонд «Солнце жизни», помогающий находить пропавших без вести солдат. Искала в том числе и своего мальчика: была в России, на Украине, обивала пороги кабинетов высокопоставленных военных, безуспешно пыталась попасть к президенту – и не хотела верить, что ее сын больше никогда не вернется домой.

В конце марта матери позвонили и сказали, что ее Кирилл найден в морге Ростова. Идентифицирован по ДНК. «Долгие поиски наконец завершились, но покоя в душе, конечно, нет. Приезжайте на похороны, – пригласила Ирина «Собеседник». – Наверное, будет много журналистов. Но интервью я давать не могу, держусь только на таблетках».

Прощание с Кириллом Чистяковым прошло в кафедральном соборе Петрозаводска. Его хоронили в закрытом гробу. На прощание пришли больше 70 жителей города, несмотря на то, что из-за сильных осадков транспортная сеть была практически парализована. Ирину в Петрозаводске знают многие. Кроме того, она рассказывала о сыне в социальных сетях, там у нее немало подписчиков, эти люди поддерживали мать в поисках. Чистякова постоянно публикует в соцсетях информацию о пропавших солдатах, многим матерям она помогла найти сыновей.

Накануне похорон сына Ирина написала на своей странице в «ВКонтакте»: «Два года бессонных ночей, два года истерик и слез, два года поиска. И Всё!!! Всё! Всё!!! Для меня закончился Ад. Никто меня не утешит, никто не сможет меня успокоить! Никаких слов нет! Никакими деньгами, никакими медалями, ничем не унять эту боль, никогда». Кирилла Чистякова призвали на срочную службу в армию в 2021 году, в феврале 2022 года парень сообщил матери, что едет на учения в Курск. Последний раз вышел на связь 22 февраля, а в конце марта пропал в Малой Рогани Харьковской области. Мать до последнего надеялась найти сына живым. Кириллу было 19 лет.

/Марина Суранова.