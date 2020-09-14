Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну

Формальный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», опубликовавший видео с взлетающим самолетом.

Встреча должна пройти в Сочи в закрытом режиме. Декларировалось, что на ней Лукашенко и Путин намерены обсудить вопросы, связанные с перспективами развития сотрудничества в различных областях, включая развитие Союзного государства, что ранее уже затрагивалось на уровне правительств во время визита в Минск Михаила Мишустина и многих российских министров.

Напомним, что с 9 августа, когда стали появляться официальные данные о 80% результате Лукашенко на выборах, в стране начались массовые мирные протесты, которые в течение трех дней чрезвычайно жестоко подавлялись. В результате белорусы продолжают проводить регулярные акции протестов, требуя отставки Лукашенко, легитимность которого не признают также США, весь Евросоюз, Великобритания и многие другие страны.

Накануне акцию протеста, собравшую более 150 тысяч участников только в Минске, вновь попытались жестко разогнать, но в итоге она была разделена на несколько колонн в десятки тысяч человек. Против людей использовали светошумовые гранаты, силовики стреляли как минимум в воздух, а в Бресте для разгона протестующих использовали водомет.