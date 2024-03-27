"Он любил эту жизнь"

За это время не только по всему миру, но и на его родине – в самых разных российских городах – появлялись, а где-то и остаются по сей день стихийные мемориалы его памяти. В Санкт-Петербурге – у Соловецкого камня, на Троицком мосту и у памятника Тарасу Шевченко, в Екатеринбурге – у памятников Василию Татищеву, Вильгельму де Геннину и декабристам, в Калининграде – у могилы Иммануила Канта…

Люди оставляют там портреты политика-оппозиционера, записки о нем и ему, лампады, цветы… Но больше всего их в Москве, на Борисовском кладбище, на его могиле, крест на которой и сегодня полностью скрыт под цветочной горой – из гвоздик, роз, тюльпанов, хризантем, пионов…

"Прощая обидчиков своих"

26 марта, на 40 дней у могилы Алексея* собрались на поминальную службу его родные и близкие люди, а также те, кому он за годы своей политической деятельности и за годы в заключении стал родным и близким… А где в этот день будет он сам, что произойдет с его душой?

– Нам, простым смертным, доподлинно не известно, что происходит с душой усопшего на 40-й день, – объясняет «Собеседнику» отец Григорий Михнов-Вайтенко, архиепископ и предстоятель Апостольской православной церкви.

– Согласно церковной традиции, мы верим: в этот день завершаются мытарства души и частный суд над ней – тот, что определяет, где она будет находиться – в раю или в аду – до Второго пришествия Иисуса Христа и Страшного суда. На 40-й день смерти раба Божьего Алексея* да поможем ему усердной заупокойной молитвой, которую не прервем и позже. Конечно же его, ушедшего от нас, уже сейчас можно отнести к мученикам: перед смертью, что настигла его в неволе, ему выпало множество тяжелых испытаний и лишений, и он каждое из них – это видно по его выступлениям в судах – принимал без злобы, смиренно, бесконечно прощая обидчиков своих.

"Волевой боец"

В день похорон Алексея Навального* волею случая за оградой храма Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, где его отпевали, мне довелось стоять в одном отсеке вместе с послами США, Германии, Франции, Польши, Австралии, Новой Зеландии и многих других стран (никого из них росгвардейцы в церковь в итоге так и не пустили, поскольку они не отстояли общую многокилометровую очередь). Большинство из них осторожно говорили мне, как много значил он для их государств и когда они впервые о нем узнали. Некоторые – в 2017 году, но кто-то – и в 2011-м. А среди нас, огорошенных его кончиной, есть и те, кто знал его еще школьником.

– Моя мама Валентина Васильевна была у Лёши* классным руководителем, – говорит «Собеседнику» актер и продюсер Алексей Огурцов. – Мы учились в Алабинской средней школе, что в поселке Калининец Наро-Фоминского района его родного Подмосковья. Я старше на 7 лет, был его первым тренером по армейскому рукопашному бою. Охарактеризовать его могу двумя словами: волевой боец. К тренировкам относился ответственно, получил звание мастера спорта России. Никогда не был его сторонником – я человек государев, душой с бойцами СВО и сам выполняю патриотический долг: езжу на Донбасс со звездным десантом. Но уход из жизни такого человека – Навального* – это трагедия. Правильно было бы сказать: для всей России это печальное событие…

"И вдруг заходит Навальный*..."

– Знаю Алексея* с 2005 года – вместе с ним и Ильей Яшиным** создавали молодежную общественную палату, не сурковскую, а свою, независимую, – вспоминает для «Собеседника» политик-оппозиционер Дмитрий Гудков**. – А пересеклись мы еще раньше – на уличных дебатах. Про что дебатировали, уже и не вспомню. Помню одно: и вдруг заходит Навальный* и начинает задавать нам веселые вопросы. Докопался до наших чудных беретов… Чувство юмора, а еще и самоиронии у него было потрясающее, феноменальное! Конечно, оно помогало ему переносить все, что выпало на его долю. Даже после очередного какого-то помещения его в спецприемник, когда все вокруг плакали, он сидел и шутил – сам слышал, так как тогда меня пропустили к нему как депутата Госдумы. Сломать его было невозможно, поэтому, даже когда его закрыли уже в колонии особого режима на 19 лет, народ верил в него наивно, как в чудо, как в героя из сказки, каким он и был.

Лабытнангский городской суд ЯНАО прекратил производство по административному иску матери Алексея* Людмилы Ивановны Навальной к ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп и к УФСИН России по ЯНАО о ненадлежащем оказании медицинской помощи Алексею Навальному*. Судья Герман Когаев решил, что права матери не нарушены и что истцом по делу может быть только сам Навальный*.

– Нас с Лешей* познакомил в 2008 году бывший губернатор Кировской области Никита Белых, – рассказывает «Собеседнику» политик-оппозиционер Владимир Милов**. – Мое первое впечатление о Навальном, сохранившееся на всю жизнь – он абсолютно нормальный человек. Такой эталон нормальности. Он не вел ни с кем двойную или манипулятивную игру – настолько был уверен в своих силах. Адекватно реагировал на критику, обид ни на кого не таил, не пакостничал в ответ. Прямо декларировал свои амбиции. При этом еще до 2012 года его многие просили: «Мы хотим видеть тебя кандидатом в президенты РФ». А он отвечал: «Я не хочу. Я думаю об этом, но пока не готов». И не выдвинулся тогда. А когда созрел и выдвинулся на выборы-2018, сделал это открыто, без фокусов и интриг, не захватывая, как иная оппозиция, партии и съезды.

– Первая моя настоящая встреча с Алексеем* состоялась в 2014 году у него на квартире, где он находился под домашним арестом, – признается «Собеседнику» директор ликвидированной и запрещенной, признанной экстремистской организацией-иноагентом ФБК Иван Жданов***. – Навальный нам всем своим примером показывал: все эти аресты, обыски и прочее – это все ерунда, неприятная часть нашей деятельности. Государство как раз и пытается из таких вот своих действий сделать что-то страшное, даже сакральное, о чем говорят полушепотом. Алексея* всегда отличал очень сильный, крайне живой интерес ко всему, что его окружает, и погруженность в детали, от которых он получал настоящее удовольствие. Он даже во время обыска мог спокойно подойти к спецназовцу и задать ему с десяток вопросов о винтовке, с которой тот к нему заявился: а как ее перезаряжать, а какая дальность стрельбы? Его любопытство было его жизнелюбием. Он любил эту жизнь, независимо от того, насколько тяжело ему приходилось…

/Елена Мильчановска.

*Власти РФ и на 40-й день после смерти считают террористом и экстремистом.

**Власти РФ считают иноагентом.

***Власти РФ считают иноагентом, террористом и экстремистом.