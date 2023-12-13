Актриса Екатерина Волкова: Мудаков много, а Лимонов один

– Говорить, что это биография Эдуарда Лимонова – профанация, это не соответствует действительности, – делится с «Собеседником» Екатерина. – Это можно назвать биографией литературного героя, потому что получился краткий пересказ романов писателя. Все поверхностно и неглубоко. Масштаб личности режиссера Кирилла Серебренникова и Эдуарда Лимонова несопоставим, к сожалению.

– Насколько я помню, сам Эдуард Вениаминович был не против фильма о себе и работа над фильмом началась еще при жизни?

– Эдуард был согласен на режиссера Павла Павликовского, но никак не на Серебренникова. (Кстати, Павликовский – один из авторов сценария фильма. – Авт.). Итальянские продюсеры всё переиграли после смерти Лимонова. Павликовский – оскароносный гениальный режиссер – а это что?! Подлость примазывать к ЛГБТ-сообществу* Чайковского, Цоя, теперь и Лимонова. Может, будем об искусстве говорить и снимать, а не о члене, который некуда девать? Да о чем тут говорить! Импотенция и подлость.

– В суд будете подавать?

– Зачем?

– Авторские права… Помнится, вы говорили, что будете юридически разбираться, поскольку права на произведения Лимонова принадлежат вашим детям…

– От меня отказались три европейских адвоката, потому что я за Путина. Меня внесли в какие-то списки «Миротворца»* или куда-то там еще. Да пошли они лесом, как говорил Эдик. Понимаете, он хотел, чтобы его знали не только в России, но и в Европе, на Западе. Может, почитают и поймут, что либералы-то ошиблись – Лимонов всегда их презирал и был патриотом. И пророком. Мудаков много, а Лимонов один.

/Олег Перанов.

*Власти РФ считают экстремистской организацией