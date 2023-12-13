Логотип Sobesednik.ru
В прошлый вторник, в 19:55

Актриса Екатерина Волкова: Мудаков много, а Лимонов один

Фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» отобран в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Бывшая супруга писателя Эдуарда Лимонова актриса Екатерина Волкова посмотрела черновой монтаж фильма и возмущена.

Лимонов
Фото: Фото АГН "Москва"

– Говорить, что это биография Эдуарда Лимонова – профанация, это не соответствует действительности, – делится с «Собеседником» Екатерина. – Это можно назвать биографией литературного героя, потому что получился краткий пересказ романов писателя. Все поверхностно и неглубоко. Масштаб личности режиссера Кирилла Серебренникова и Эдуарда Лимонова несопоставим, к сожалению.

– Насколько я помню, сам Эдуард Вениаминович был не против фильма о себе и работа над фильмом началась еще при жизни?

– Эдуард был согласен на режиссера Павла Павликовского, но никак не на Серебренникова. (Кстати, Павликовский – один из авторов сценария фильма. – Авт.). Итальянские продюсеры всё переиграли после смерти Лимонова. Павликовский – оскароносный гениальный режиссер – а это что?! Подлость примазывать к ЛГБТ-сообществу* Чайковского, Цоя, теперь и Лимонова. Может, будем об искусстве говорить и снимать, а не о члене, который некуда девать? Да о чем тут говорить! Импотенция и подлость.

– В суд будете подавать?

– Зачем?

– Авторские права… Помнится, вы говорили, что будете юридически разбираться, поскольку права на произведения Лимонова принадлежат вашим детям…

– От меня отказались три европейских адвоката, потому что я за Путина. Меня внесли в какие-то списки «Миротворца»* или куда-то там еще. Да пошли они лесом, как говорил Эдик. Понимаете, он хотел, чтобы его знали не только в России, но и в Европе, на Западе. Может, почитают и поймут, что либералы-то ошиблись – Лимонов всегда их презирал и был патриотом. И пророком. Мудаков много, а Лимонов один.

/Олег Перанов.

*Власти РФ считают экстремистской организацией

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Персона
Политика 1 неделю назад

Татьяна Лазарева*: Угрозами и давлением меня выгнали из моей страны

Общество 4 дня назад

Донос на желтый пуховик

Политика 4 дня назад

Без санкций под санкциями

Общество 5 дней назад

Министерство патриотизма: Сто метров колючей проволоки

Политика 1 неделю назад

Шмаков и рулевой

Общество 1 неделю назад

Мать пропавшего на СВО: "Никто меня не утешит"

Политика 1 неделю назад

Татьяна Лазарева*: Угрозами и давлением меня выгнали из моей страны

Политика 3 недели назад

"Он любил эту жизнь"

Политика 1 месяц назад

Николай Сванидзе: Определение «оппозиция» — оно не про нас

Политика 2 месяца назад

«Он был символом мирной страны»: репортаж со стихийных мемориалов

Политика 2 месяца назад

Россия – счастливая страна. В ней иногда рождаются Навальные*

Политика 2 месяца назад

"Всех не пересажают"

Политика 2 месяца назад

400 задержанных, но люди продолжают нести цветы

Политика 3 месяца назад

«Что с Гориновым? Где Навальный*?»

Политика 3 месяца назад

«Как я смею у Путина великого что-то спрашивать?!»

Политика 3 месяца назад

«Корона» не помеха для коронации

Общество 3 месяца назад

Почему атеистов приравняли в школах к преступникам. Рассказывает автор учебника

Политика 3 месяца назад

Я бы в Путины пошла! Независимый кандидат готова баллотироваться в президенты

Общество 3 месяца назад

Ева Меркачева: Женщины с детьми за решеткой – нонсенс

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика