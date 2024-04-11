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11.04.2024

Шмаков и рулевой

Если бы в стране вдруг затеяли конкурс на лучшего превозносителя Национального Лидера, его бы без труда мог выиграть глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков

Шмаков

Он бессменно руководит этим органом, еще дольше, чем Путин – страной, но в чем заключается его бессменность, как, собственно, и роль возглавляемого им профсоюза, в жизни трудящихся, до недавнего времени оставалось загадкой. Но 4 апреля Путин встретился с так называемыми представителями профсоюзов. Эти представители, сидящие в зале, меньше всего походили на синих воротничков. Видимо, они представляли трудящихся в каких-то иных сферах. И вот на трибуну вышел Шмаков, и оказалось, что он еще и немного не чужд поэзии. Обращаясь к Путину, он зачитал фрагмент из стихотворения Сергея Есенина… «Письмо к женщине».

Знаете, дело даже не в том, что никто никакого экстремизма в этом не обнаружил. Такое, возможно, случилось бы, если бы речь шла о съезде каких-нибудь филологов-патриотов. А тут и сам оратор не смог дословно воспроизвести пятистишие, кастрировав его до четверостишия. При этом понятно, что фрагмент он выбирал очень тщательно. Потому что про «корабль в плачевном состоянье» и прочую есенинскую крамолу главный профсоюзный деятель скромно умолчал. Зато зачитал, как умел, не без запинок:

«Теперь мы в возрасте ином.

И чувствуем и мыслим по-иному,

И говорим за праздничным вином:

Хвала и слава рулевому!»

Зал на слове «рулевому» зашелся в неистовых овациях. Это, конечно, немного не дотянуло до северокорейских восторгов в честь их Вождя, еще нужно потренироваться. Но зато сам Владимир Владимирович просиял так, что если бы в зале вырубили свет, как на выдвижении кандидата Дунцовой, то никто бы и не заметил.

/Надежда Гужева.

Рубрика: Политика

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