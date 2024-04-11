Шмаков и рулевой

Он бессменно руководит этим органом, еще дольше, чем Путин – страной, но в чем заключается его бессменность, как, собственно, и роль возглавляемого им профсоюза, в жизни трудящихся, до недавнего времени оставалось загадкой. Но 4 апреля Путин встретился с так называемыми представителями профсоюзов. Эти представители, сидящие в зале, меньше всего походили на синих воротничков. Видимо, они представляли трудящихся в каких-то иных сферах. И вот на трибуну вышел Шмаков, и оказалось, что он еще и немного не чужд поэзии. Обращаясь к Путину, он зачитал фрагмент из стихотворения Сергея Есенина… «Письмо к женщине».

Знаете, дело даже не в том, что никто никакого экстремизма в этом не обнаружил. Такое, возможно, случилось бы, если бы речь шла о съезде каких-нибудь филологов-патриотов. А тут и сам оратор не смог дословно воспроизвести пятистишие, кастрировав его до четверостишия. При этом понятно, что фрагмент он выбирал очень тщательно. Потому что про «корабль в плачевном состоянье» и прочую есенинскую крамолу главный профсоюзный деятель скромно умолчал. Зато зачитал, как умел, не без запинок:

«Теперь мы в возрасте ином.

И чувствуем и мыслим по-иному,

И говорим за праздничным вином:

Хвала и слава рулевому!»

Зал на слове «рулевому» зашелся в неистовых овациях. Это, конечно, немного не дотянуло до северокорейских восторгов в честь их Вождя, еще нужно потренироваться. Но зато сам Владимир Владимирович просиял так, что если бы в зале вырубили свет, как на выдвижении кандидата Дунцовой, то никто бы и не заметил.

/Надежда Гужева.