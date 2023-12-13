Министерство патриотизма: Сто метров колючей проволоки

Такое не приходило в голову даже Джорджу Оруэллу. Хотя, возможно, мы ошибаемся – просто наверху постеснялись назвать запланированное ведомство Министерством любви. Структура, как утверждают некие источники из АП, может быть сформирована после инаугурации Путина, которая состоится 7 мая. Возможно, это своеобразный ему подарок.

Министерство патриотизма задумано как гибрид ежа и ужа из уже существующих Росмолодежи и Минпросвещения, с сопутствующими слияниями и поглощениями. Как первое, так и второе выглядят абсолютно бессмысленными. Росмолодежь, созданная в 2008 году, много раз переходила из рук в руки и в конце концов в 2018 году оказалась в подчинении у правительства РФ, но, несмотря на это, не смогла породить ничего, кроме многочисленных пустопорожних «Селигеров». Минпросвещения появилось совсем недавно, в 2018 году, путем отрезания куска от Минобрнауки. И проявило себя примерно так же, как Росмолодежь, заодно выпуская методички для школьных работников, состоящие чуть менее чем полностью из цитат ВВП.

Впрочем, минус на минус обычно дает плюс, поэтому, возможно, это в какой-то степени даже мудрое решение. Скрещение же ежа и ужа дает, как известно, сто метров колючей проволоки – отличный символ того, что сейчас такое патриотизм. Судя по всему, школьные «разговоры о важном» и прочая пропаганда на школьников не действуют или действуют как-то недостаточно, раз промывку мозгов решено довести до правительственного уровня. А собственно, когда она работала? Сколько усилий было вложено в советскую пропаганду, что не помешало той империи сгинуть за три дня. Примерно того же эффекта, полагаем, новое министерство достигнет и сейчас. Если, конечно, его не превратят в Министерство любви прямо по Оруэллу.

/Надежда Гужева.