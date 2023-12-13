Донос на желтый пуховик

Бдительный гражданин мониторил соцсети и увидел на личной странице журналистки в качестве аватарки фото в желтом пуховике на фоне синего моря и неба. А вместе желтый и синий сложились в голове бдительного сельчанина в «дискредитацию ВС РФ»…

– Так это же я, вне себя от счастья, стою на берегу Баренцева моря в знаменитом на весь мир нашем селе Териберка, что в Кольском районе Мурманской области! – смеясь, поясняет «Собеседнику» Антонида Смолина. – Что самое смешное, герб Мурманска, как и флаг Украины, желто-синий! Причем, как и у жовто-блакитных, там тоже желтая полоса – нижняя, синяя – верхняя. Когда эта история с доносом на меня получила широкую огласку, мне в личку стали писать слова поддержки люди со всего мира, а также со всей России. И я узнала, как, оказывается, много в нашей стране желто-синих гербов! Есть такой у города Волжский Волгоградской области, у города Колтуша Ленинградской области, у Оренбурга, у Анапы… А есть еще ведь и сине-желтые гербы! Так что именно я своим отпускным снимком от октября 2023 года дискредитирую – геральдику моей необъятной Родины? Об этом я задумалась, когда к нам в редакцию пришел участковый и потребовал написать объяснительную, раз уж получил обращение от гражданина. И я написала: «В пуховике этом, купленном на городском рынке Великого Устюга, отходила три зимы. Официально его цвет – крайола (состоит из 100% красного, 67% зеленого и 11% синего), при разном освещении при носке оттенок варьируется от салатового до желтого. Цель фотографирования – на память, так как Баренцево – единственное море, которое я видела в своей жизни!!!» Участковый же без моей объяснительной не уходил. Желаю моему доносчику только мира, добра и найти хобби, не связанное с сидением в гаджетах, что, очевидно, негативно сказывается на психическом здоровье.

/Елена Ханян.