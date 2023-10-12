«Что с Гориновым? Где Навальный*?»

«Надеемся, он в больнице»

На канале поддержки 62-летнего Алексея Горинова, первого осужденного за «фейки об армии», 5 декабря сообщалось, что он заболел: из симптомов – высокая температура, затрудненное дыхание, постоянные озноб и кашель. И все это в холодных помещениях! Состояние свое бывший красносельский мундеп Москвы оценивал как тяжелое. Напомним, у него удалена часть легкого. Однако при обращении за медпомощью ему выдали только парацетамол. И несмотря на болезнь, каждый день выводили на чистку снега в ИК-2 Покрова Владимирской области, где он отбывает 7-летний срок. Спустя три дня цвет кожных покровов Алексея Александровича был синим, а сам он едва мог сидеть на стуле – это заметил защитник, которого пустили к нему на полчаса. Горинов отметил, что его лекарства отобрали и не выдают, а медик при осмотре заключил: «Температура 36,7 – лечение не требуется». После этого более 300 врачей подписали открытое письмо с требованием «принять необходимые меры для исправления длящегося нарушения».

– Защитники Алексея Горинова последний раз видели его 8 декабря, – рассказала «Собеседнику» его адвокат Катерина Тертухина. – С тех пор предпринимаются попытки узнать что-то определенное о его состоянии и местонахождении. На момент подписания номера мы можем сказать лишь то, что Алексея нет в ИК-2 Покрова. Надеемся, Горинов переведен в больницу, ведь ему необходимо лечение в условиях стационара.

«Последним его видел я»

Уже две недели неизвестно и местонахождение 47-летнего Алексея Навального*.

– Последним из гражданских Навального* видел я. Было это 5 декабря, – говорит «Собеседнику» один из его новых адвокатов Алексей Цветков. – 6 декабря в Ковровском горсуде Владимирской области должно было состояться судебное заседание с его участием по видео (Алексей* все время судится со своей ИК-6 строгого режима из-за различных нарушений), но политика на монитор не вывели. Объяснили это аварией в поселке Мелехово и отключением там электричества. С тех пор к нему в колонию не пустили ни одного из защитников под разными предлогами. Например, одного держали в очереди 8 часов – до самого окончания рабочего дня и посещений. Все это время никто из родственников и защиты не знал, где Навальный*, что с ним. И только 15 декабря в ответ на наши многочисленные запросы ФСИН России сообщила, что «осужденный убыл за пределы Владимирской области». Вероятно, под Новый год его наконец решили этапировать в колонию особого режима, наказание в которой он должен отбывать согласно последнему приговору – на 19 лет, вступившему в законную силу еще в августе. Закон не регламентирует, сколько может длиться этап, и в течение него не обязывает сообщать, где находится этапируемый. На практике этапировать могут от одного дня до полугода. Когда мы в последний раз общались с Алексеем Навальным* три часа, он выглядел здоровым, сильным, бодрым и полным решимости продолжать бороться за свои права.

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор в 8,5 лет за «фейки» оппозиционеру Илье Яшину**.

– Моя позиция с февраля 2022-го не изменилась, – обратился Илья** из ИК-3 в Сафоново Смоленской области. – Россия переживает настоящую катастрофу и медленно обрушается, как старый дом с треснувшим фундаментом. В чем состоит мое так называемое «преступление»? Мои слова не совпали с официальной позицией Министерства обороны РФ, озвученной генералом Игорем Конашенковым. А с какой стати государство запрещает нам оспаривать заявления представителей власти?

Штрафы прокуратуре не нравятся

Московский городской суд по ходатайству обвинения вернул в прокуратуру дело о «повторной дискредитации армии» в отношении правозащитника Олега Орлова, по которому его приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Изначально на апелляции гособвинение собиралось просить для него 3 года лишения свободы (о чем подали соответствующую жалобу), но в его случае это противоречило бы закону, что мы подробно объясняли в прошлом номере, поэтому в последний момент в прокуратуре придумали такой выход.

– Это абсолютно наглое исполнение политического заказа на посадку, – прокомментировал Олег Петрович, остающийся под подпиской о невыезде. – Но они не смогли это обосновать – возвращают назад. И по новой, по новой, чтобы все косяки исправить. К праву это отношения не имеет!

Но есть по нынешним меркам и хорошая новость. Социолога Бориса Кагарлицкого** осудили за оправдание терроризма – и освободили из-под стражи. Он содержался в СИЗО с июля 2023-го. Гособвинитель требовал 5,5 лет лишения свободы, но Второй западный окружной военный суд назначил штраф в 609 тысяч рублей.

*Власти РФ считают террористом и экстремистом.

**Власти РФ считают иноагентом.