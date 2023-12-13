Без санкций под санкциями

«Это большая победа и важный поворот, – написал Евгений* в запрещенной в РФ соцсети. – Рад, что немного приложил к этому руку тоже. И дальше я буду способствовать их снятию. А надо будет и в суд приду в witness box (место для дачи свидетельских показаний в суде. – Авт.), не впервой».

Далее Чичваркин* долго и беспощадно критикует западную санкционную политику. И вердичит: «Без талантливых бизнесменов, и крупных и очень крупных, никакой Прекрасной Счастливой России Будущего не будет. Без железобетонной неприкосновенности собственности – тоже! Социализм – зло, давайте не повторять ошибок прошлого». Правда, как отметил соратник Алексея Навального** Георгий Албуров* , олигархов освободили только от той порции санкций, что прилетела им с первой волной. Все последующие санкции остаются при них. Так что радоваться за Фридмана и Авена, наверное, несколько преждевременно.

/Надежда Гужева.

*В РФ признан иноагентом.

**Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.