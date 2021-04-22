Песков предложил жителям России и Беларуси "привыкать" жить в кольце врагов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что для России и Беларуси совершенно естественно всегда находится в состоянии конфликта с другими странами. Он уверен, что гражданам уже пора бы «привыкнуть» к постоянному ощущению внешней угрозы и враждебности заграницы.

«Мы по отдельности — Белоруссия и Россия — и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Поэтому нам нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, в состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна», — заявил официальный представитель Кремля в эфире белорусского телевидения (цитата по «Коммерсанту»).

Он добавил, что если одна из стран станет слабее, то опасность для второй автоматически увеличивается.

Как пишет газета, это был комментарий о высказывании Владимира Путина, который накануне решил всерьез озвучить историю от российского ФСБ и белорусского КГБ о двух малоизвестных политологах: они недавно якобы намеревались учинить в Беларуси переворот, а также убить Лукашенко и его детей, обесточив при этом половину страны с помощью массированной хакерской атаки. К этой невероятной истории сам Лукашенко добавляет, что за всем стоят США, а Путин лишь намекает на участие неких других стран. Отметим, что в качестве доказательств ФСБ приводит записи разговоров этих белорусских политологов, которые обсуждали свои «планы» в Zoom (малозащищенная от перехвата платформа, — ред.), сидя под камерой в одном из ресторанов в центре Москвы.