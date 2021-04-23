"Так и сделаем": Путин объявил выходными дни с 1 по 11 мая

Президент РФ Владимир Путин заявил, что майские праздники в этом году будут нерабочими из-за эпидемии коронавируса. Это коснется периода с 1 по 11 мая.

С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, а глава государства его поддержал, передает «Интерфакс».

«Если вы считаете, что это необходимо — хорошо, мы так и сделаем. И сегодня соответствующий указ подпишу», — сказал Путин.

Попова обратила внимание на то, что в этом году выходными должны были оказаться дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, так как 9 мая выпадает на воскресенье. Между ними оказались четыре рабочих дня, так что дачникам, заметила Попова, пришлось бы возвращаться в город, а потом ехать обратно на дачу: «В связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определенные риски», — пояснила главный санитарный врач страны. Она отметила, что продление каникул сделает ситуацию с коронавирусом более предсказуемой, а также поможет снизить число заражений, так как позволит разгрузить общественный транспорт.