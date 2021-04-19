Олег Дерипаска отредактировал пост про бедность в РФ и похвалил в нем Путина

Подсанкционный миллиардер Олег Дерипаска отредактировал сообщение в личном телеграм-канале, где раскритиковал данные Росстата о преодолении бедности в России. Бизнесмен уверял, что в России не 17,8 миллиона бедных, а около 80 миллионов. Росстат при этом «виртуозно жонглирует цифрами».

Согласно докладу Росстата, России удалось снизить уровень бедности до показателей 2014 года.

Исходная критика госведомства была из заметки изъята после того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление.

Песков признал, что количество бедных увеличилось, но, благодаря «выверенным точечным методам поддержки граждан», не так сильно как могло бы, пишет ТАСС.

В итоге в отредактированном тексте Дерипаска вторил словам пресс-секретаря Путина:

«Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью»,

— делится инсайтом после кремлевской реакции миллиардер.

Также Дерипаска отметил, что нужно установить ипотеку на уровне 4% для регионов Сибири и финансово помочь сфере переработки сырья и экологической модернизации.