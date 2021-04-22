"Несовместимо с Конституцией": Питерский омбудсмен поражен действиями полиции

Акция протеста в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге хоть и не была согласована с руководством города, но все же проходила абсолютно мирно и без каких-либо провокаций со стороны митингующих, однако действия сотрудников правоохранительных органов были непропорционально жесткими и вышли далеко за пределы Конституции России, уверен уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

«Если говорить с правозащитной позиции, то, что вчера происходило, не совместимо с теми нормами, которые записаны в нашей Конституции, с теми гарантиями прав человека и свобод человека», — говорит г-н Шишлов в эфире телеканала «Дождь». Он добавляет, что на митинге присутствовали его наблюдатели, никаких причин для столь жестокого разгона они не зафиксировали: «Подчеркиваю, мирная акция. Мне неизвестно о случаях провокаций, каких-то хулиганских действиях».

Также омбудсмен сказал, что не понимает причин, почему Северная столица неожиданно так выделилась с негативной точки зрения на общем фоне, но вопросы он призвал адресовать тем людям, которые отвечают за работу силовиков: «Руководителям полиции петербургской и у тем, кто давал им соответствующие установки и приказы».

Акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли накануне почти в 100 городах России, по всей стране силовики задержали в общей сложности 1791 человек, почти половина задержанных пришлась на Санкт-Петербург (806). Для сравнения, в Москве, где протестующих было даже больше, задержаны, по данным «ОВД-Инфо», лишь 30 человек.